Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет

Сбылась давняя мечта иранской художницы Фатимы Хаммами Насрабади. Она встретилась с Криштиану Роналду и подарила ему портреты, которые нарисовала сама.

Несмотря на то, что Фатима парализована на 85 процентов, она занимается искусством. Она рисует картины не руками, а пальцами ног. Портреты футболистов, актеров и всемирно известных людей принесли ей популярность в социальных сетях.

Когда Роналду приехал в Тегеран с командой «Аль-Наср» в рамках Лиги чемпионов Азии, Фатима обратилась к нему. Она опубликовала в интернете эмоциональный пост со словами: «Я хочу встретиться с Роналду и подарить ему свой рисунок».

Вскоре её желание исполнилось. Роналду лично встретил Фатиму в штаб-квартире «Аль-Насра», подарил ей футболку со своим автографом и принял её работы.

Этот момент стал трогательным событием для многих. А для Фатимы это была встреча, которую она ждала долгие годы.