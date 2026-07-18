Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет

·64·Мир
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет

Сбылась давняя мечта иранской художницы Фатимы Хаммами Насрабади. Она встретилась с Криштиану Роналду и подарила ему портреты, которые нарисовала сама.

Несмотря на то, что Фатима парализована на 85 процентов, она занимается искусством. Она рисует картины не руками, а пальцами ног. Портреты футболистов, актеров и всемирно известных людей принесли ей популярность в социальных сетях.

Когда Роналду приехал в Тегеран с командой «Аль-Наср» в рамках Лиги чемпионов Азии, Фатима обратилась к нему. Она опубликовала в интернете эмоциональный пост со словами: «Я хочу встретиться с Роналду и подарить ему свой рисунок».

Вскоре её желание исполнилось. Роналду лично встретил Фатиму в штаб-квартире «Аль-Насра», подарил ей футболку со своим автографом и принял её работы.

Этот момент стал трогательным событием для многих. А для Фатимы это была встреча, которую она ждала долгие годы.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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