Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле

Ученые представили новые научные расчеты относительно того, сколько еще может продлиться жизнь на планете Земля. Согласно результатам исследования, биосфера в ее нынешнем виде может сохраниться гораздо дольше, чем предполагалось ранее — примерно в течение 1,8 миллиарда лет.

В исследовании, опубликованном в научном журнале ДжГР Атмосферес, отмечается, что растения и процесс фотосинтеза на Земле оказались гораздо более устойчивыми, чем указывалось в предыдущих теориях. Это означает, что экосистемы, являющиеся основой жизни, могут функционировать еще миллиарды лет.

Ученые отмечают, что Солнце в процессе естественной эволюции постепенно становится ярче и горячее. Сегодня оно излучает примерно на треть больше энергии, чем 4,5 миллиарда лет назад. По расчетам специалистов, Солнце будет нагреваться еще около 5 миллиардов лет, после чего перейдет на следующий этап своего жизненного цикла.

Интересно, что в 1982 году британский ученый Джеймс Лавлок предполагал, что жизнь, основанная на фотосинтезе, просуществует на Земле еще всего 100 миллионов лет. Новое исследование увеличивает этот срок почти в 18 раз, оценивая его в 1,8 миллиарда лет.

Однако не все ученые верят в реализацию этого сценария. По мнению астробиолога Джейкоба Хак-Мистра, парниковые газы, выбрасываемые в атмосферу в результате деятельности человека, ускоряют глобальное потепление и могут создать угрозу для биосферы гораздо раньше.

Специалисты подчеркивают, что если глобальное изменение климата продолжится нынешними темпами, не исключено, что природная среда Земли окажется под серьезной угрозой уже через 6–7 тысяч лет.

Авторы исследования напоминают, что основой жизни на Земле является фотосинтез. Если температура достигнет критически высокого уровня, этот процесс остановится. В результате растения исчезнут, пищевая цепочка будет нарушена, и жизнь в нынешнем виде не сможет существовать.

В то же время научное сообщество подчеркивает, что судьба Земли напрямую зависит не только от естественных космических процессов, но и от отношения человечества к климату.