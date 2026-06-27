Перестрелка после матча Норвегия — Франция: четверо ранены

После матча между национальными сборными Норвегии и Франции в рамках чемпионата мира 2026 года произошло тревожное происшествие.

После игры, завершившейся победой Франции со счетом 4:1, в районе, где собрались сотни болельщиков, произошла перестрелка. По предварительным данным, по меньшей мере четыре человека получили огнестрельные ранения.

Матч проходил на стадионе «Джиллетт» в городе Фоксборо, штат Массачусетс, США.

По сообщению департамента полиции Массачусетса, в пятницу ближе к полуночи поступило несколько вызовов о перестрелке.

«Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили на пересечении Мейн-стрит и Парк-стрит как минимум четверых граждан с огнестрельными ранениями», — цитирует заявление полиции АБК Невс.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. На данный момент официальной информации об их состоянии нет.

Также нет сообщений о том, что кто-либо был задержан в связи с перестрелкой. Правоохранительные органы изучают детали происшествия.

Для справки: чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.