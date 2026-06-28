Предательство накануне свадьбы: девушка с любовником столкнула будущего мужа в пропасть

Гибель 26-летнего Кетана Агарвала в городе Пуна изначально расценивалась как случайное падение. Однако последующее расследование показало, что за его смертью стоял заранее продуманный план.

По версии правоохранительных органов, Кетана столкнули в пропасть во время поездки к крепости Лохагад. В этом деле подозреваются его невеста Сия Гойял и любовник Сии Четан Чаудхари.

В ходе следствия выяснилось, что это была не первая попытка расправиться с Кетаном. За несколько дней до этого на него также пытались совершить покушение, но план не сработал.

На допросе Сия призналась, что состояла в отношениях с другим мужчиной. Она также заявила, что была недовольна внешностью Кетана и тем, что он заикался. Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей.