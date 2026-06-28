В Сирии в результате вооруженного нападения погиб боевик из Узбекистана

В городке Аль-Фуа близ сирийской провинции Идлиб один из боевиков из Узбекистана погиб в результате нападения, организованного неизвестными вооруженными лицами. Об этом сообщило издание Сйриахр.

Сообщается, что в момент нападения он находился в своем автомобиле, и неизвестные открыли по машине прямой огонь. В результате он скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, погибший ранее действовал в подразделении «Красные повязки» в составе «Хайят Тахрир аш-Шам».

После инцидента в регионе были усилены меры безопасности. Правоохранительные органы начали расследование для выяснения деталей происшествия, поиска лиц, совершивших нападение, и сбора улик.

Издание отмечает, что данное событие произошло на фоне участившихся в последнее время покушений и вооруженных нападений в северо-западных регионах Сирии. Это свидетельствует о том, что в некоторых районах проблемы с безопасностью все еще сохраняются.