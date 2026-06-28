В Сирии убит боевик из Узбекистана: что известно

·53·Мир
В Сирии убит боевик из Узбекистана: что известно

В сирийской провинции Идлиб был застрелен боевик из Узбекистана. Об этом, опираясь на местные источники, Сйриахр сообщило издание.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Аль-Фуа. Неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находился узбекистанский боевик. В результате вооруженного нападения он погиб на месте. В настоящее время соответствующими органами проводятся следственные действия. Кто совершил нападение и каковы его причины, официально пока не объявлено.

По данным источников, погибший входил в состав «Красных отрядов» в структуре группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), действующей в Сирии.

Напомним, в конце ноября 2024 года вооруженные повстанцы, в основном боевики ХТШ, начали масштабное военное наступление на севере Сирии. За короткое время они взяли под контроль ряд территорий в провинции Идлиб, городе Алеппо, а также в провинциях Хама и Хомс. Позже они вошли в столицу Дамаск. После этих событий стало известно, что бывший президент Сирии Башар Асад уехал в Россию вместе со своей семьей.

В 2025 году лидер группы «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмад аш-Шара (Абу Мухаммад аль-Джулани) был объявлен президентом переходного периода страны. В течение этого года сирийские силы безопасности провели несколько спецопераций против иностранных боевиков, в том числе из Узбекистана, в городе Идлиб и его окрестностях.

В частности, в июне 2025 года был задержан военный инструктор Аюб, известный под псевдонимом Абу Дуджана аль-Узбеки. Сообщалось, что после задержания он был перевезен в неизвестном направлении.

Также в конце августа в результате еще одной спецоперации в районе Аль-Кусур был схвачен другой узбекистанский боевик по прозвищу Ислам аль-Узбеки. По данным источников, операция была проведена после получения точных сведений о его местонахождении.

Кроме того, 3 сентября сирийские силы безопасности провели операцию по ликвидации ячейки ИГИЛ в районе Харам на западе провинции Идлиб. Сообщается, что среди задержанных в ходе операции были боевики из Ирака и Узбекистана.

Последний инцидент вновь демонстрирует, что ситуация с безопасностью на севере Сирии с участием вооруженных группировок и иностранных боевиков остается сложной. В настоящее время продолжается расследование по факту убийства узбекистанского боевика.

СирияБашар ал-АсадАхмад аш-ШарааХайят Тахрир аш-ШамИдлиб
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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