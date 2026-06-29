Новая атака на границе: Пакистан и Талибан обмениваются обвинениями

В воскресенье Пакистан нанес авиаудары по приграничным районам Афганистана и ввел сухопутные войска. В результате инцидента погибли десятки людей, что еще больше обострило напряженность между двумя государствами.

По сообщению правительства «Талибана» в Афганистане, в результате атак погибли по меньшей мере 36 мирных жителей, включая женщин и детей, более 160 человек получили ранения. Кабул назвал это нападение «трусливым действием», а также «преступлением и варварством».

Министр информации Пакистана Аттуллох Тарар заявил, что удары были нанесены по объектам, где скрывались боевики. По его словам, в ходе операции были уничтожены 29 боевиков. По данным официальных лиц, эти атаки стали ответом на последние террористические акты против мирного населения в Пакистане.

Пакистан давно обвиняет Афганистан в предоставлении убежища террористическим группам, организующим нападения с территории соседа. Правительство «Талибана» отвергает эти заявления. Кабул, в свою очередь, обвиняет Пакистан в необоснованных атаках на районы проживания мирного населения.

По данным правительства Афганистана, удары были нанесены по жилым домам мирных жителей, в то время как Пакистан утверждает, что цели находились в укрытиях боевиков в провинциях Пахтия, Пактика и Кунар. Наибольшее число жертв зафиксировано в деревне Мандохайл провинции Пактика.

За день до атак в результате теракта в штабе рейнджеров Синда в городе Карачи погибли трое военнослужащих. Также были убиты трое боевиков, еще один подозреваемый задержан. Ответственность взяла на себя группа «Джамаат-уль-Ахрар», считающаяся отколовшимся крылом ТТП.

В последние месяцы столкновения на границе Пакистана и Афганистана происходят часто. В вооруженных конфликтах в феврале погибли десятки людей. В начале июня Пакистан сообщил об уничтожении 26 боевиков в результате авиаударов, тогда как афганская сторона заявила, что в этих атаках погибли 13 человек, в основном дети.