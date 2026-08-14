Притчард Колон, блиставший с серией 16:0, умер после 221 дня в коме

·69·Спорт
Притчард Колон, блиставший с серией 16:0, умер после 221 дня в коме

Мировой бокс понёс тяжёлую и душераздирающую утрату. Талантливый пуэрториканский боксёр, чья карьера трагически завершилась после тяжёлой травмы мозга, полученной на ринге в 22 года, Притчард Колон умер в возрасте 33 лет.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил отец спортсмена, который много лет был свидетелем его стойкости и ни на мгновение не оставлял его одного, Ричард Колон .

«Теперь он в лучшем мире»: душераздирающие слова отца

Отец Притчарда рассказал о последнем желании сына и невероятной поддержке болельщиков, написав следующие слова:

*«К сожалению, мой сын Притчард покинул этот мир. Теперь он в лучшем мире, без страданий. Я сделал всё, что было в моих силах, чтобы исполнить его самое большое желание и мечту — он очень хотел съездить в Пуэрто-Рико на отдых, но нам не удалось этого сделать.

Спасибо всем вам за искреннюю любовь и непрерывные молитвы, которые вы дарили все эти годы. Пожалуйста, продолжайте молиться за нашу семью»*, — сказал Колон-старший.

Рекорд 16:0 и нарушение, изменившее всю жизнь

В своё время Притчард Колон считался одной из самых ярких и перспективных звёзд мирового бокса. На профессиональном ринге он провёл 16 боёв и во всех одержал победу (13 нокаутом) не зная поражений.

Однако поединок против американца Тэррелла Уильямса в октябре 2015 года изменил всё. Во время боя соперник несколько раз грубо нарушил правила бокса, нанося Колону запрещённые удары в затылок. В конце 9-го раунда из-за недоразумения в углу боксёра с него сняли перчатки, и Притчард был объявлен проигравшим вследствие технической дисквалификации.

Притчард Колон, блиставший с серией 16:0, умер после 221 дня в коме

221 день в коме и стойкость в инвалидном кресле

После боя Колон вошёл в раздевалку, где внезапно почувствовал сильное головокружение и тошноту, а затем потерял сознание. Спортсмена срочно доставили в больницу, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг и субдуральную гематому.

После экстренной операции на головном мозге Колон провёл 221 день в коме . После тяжёлой борьбы за жизнь он пришёл в сознание, но потерял способность самостоятельно двигаться и говорить, проведя оставшиеся 11 лет жизни под специальным уходом и в инвалидном кресле.

Притчард Колон, блиставший с серией 16:0, умер после 221 дня в коме

Его трагедия стала причиной ужесточения наказания за удары в затылок в мировом боксе — так появилось «правило Притчарда Колона». Судьба Притчарда навсегда останется в памяти болельщиков как символ мужества и семейной преданности.

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Притчард КолонРичард КолонТеррелл УильямсПуэрто-Рико
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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