На стадионе «Стэмфорд Бридж» могут пройти матчи Лиги чемпионов

·3·Спорт
На стадионе «Стэмфорд Бридж» могут пройти матчи Лиги чемпионов

Лондонский стадион «Стэмфорд Бридж» в текущем сезоне вновь готовится услышать гимн Лиги чемпионов УЕФА, однако на этот раз на поле выйдет не «Челси», а другая команда. В результате неожиданного поворота событий в спортивном мире один из грандов Украины — донецкий «Шахтёр» — вышел на заключительный этап переговоров о проведении домашних еврокубковых матчей именно в Западном Лондоне. Об этом Goal.com сообщает .

Как известно, донецкий «Шахтёр» не может играть на своей родине и на своей главной арене — «Донбасс Арене» — с 2014 года. В последние годы украинский клуб проводил международные матчи на стадионах Польши, Германии и Словении. Теперь руководство клуба всерьёз рассматривает вариант с проведением игр в Лондоне, а переговоры между сторонами активно продолжаются.

Сотрудничество между клубами

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Стэмфорд Бридж», как ожидается, станет основным местом проведения домашних матчей «Шахтёра» в этом сезоне. За последние восемнадцать месяцев между «Челси» и «Шахтёром» установились тесные партнёрские отношения. Поводом для этого стал громкий переход Михаила Мудрика в лондонский клуб в начале 2023 года.

Кроме того, эти два клуба совместно успешно организовали благотворительное мероприятие Гаме4Украине, направленное на сбор гуманитарной помощи. Тёплые отношения теперь позволяют «Шахтёру» использовать лондонский стадион.

Благоприятные условия для «горняков» в Великобритании

В Лондоне проживает крупная украинская диаспора, что также имеет большое значение для клуба. Если непосредственно в столице живут около 32 тысяч украинцев, то в общей сложности по всей Великобритании проживает более 100 тысяч человек украинского происхождения. Это позволит команде получать мощную поддержку своих болельщиков даже за рубежом.

Интересно, что десятое место «Челси» в английской Премьер-лиге в прошлом сезоне косвенно создало предпосылки для этой договорённости. Отсутствие «аристократов» в еврокубках в этом сезоне не приведёт к лишним конфликтам в расписании, связанных с сохранением газона и вопросами безопасности.

Тем не менее для официального утверждения этого плана ещё потребуется согласие ряда организаций. В частности, УЕФА и местный совет Хаммерсмит и Фулхэм должны выдать окончательное разрешение на проведение дополнительных матчей.

Шахтёр ДонецкЧелсиЛига ЧемпионовСтэмфорд БриджМихаил Мудрик
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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