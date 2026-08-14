Apple предложила 15-процентную комиссию за покупки вне App Store

·30·Технологии
Apple предложила 15-процентную комиссию за покупки вне App Store

Согласно новым судебным документам, представленным в окружной суд США по Северному округу Калифорнии, Apple раскрыла размер комиссии, которую планируется взимать за покупки, совершаемые через внешние ссылки внутри приложений на устройствах iOS. Этот шаг стал очередным важным этапом многолетних судебных разбирательств вокруг антиконкурентной политики технологического гиганта. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщают иксбт.ком и другие международные источники, Apple предложила установить комиссию в размере 15% для стандартных приложений. При этом для разработчиков, участвующих в специальных программах компании, предусмотрены дополнительные скидки. Согласно новой структуре, разработчики малого бизнеса будут платить всего 5% комиссии за платежи.

Специальные программы и скидки

Кроме того, для участников таких специальных программ, как Видео Партнер Програм, Невс Партнер Програм и Mini Аппс Партнер Програм, размер комиссии установлен на уровне 10%. В документе отмечается, что ставка за платежи при автоматическом продлении подписок также будет снижена до 10%. Ожидается, что эти льготы создадут определённые преимущества для малых и средних разработчиков.

Для справки: производитель iPhone уже много лет судится с Эпик Гамес из-за комиссий App Store. Apple неоднократно пыталась отложить требование суда предоставить ответ по структуре этой комиссии. В частности, компания требовала приостановить разбирательства в нижестоящих судах до вынесения Верховным судом решения по другому вопросу в деле Эпик Гамес.

Решение суда и позиция компании

Как отмечается, в четверг Верховный суд США отклонил ходатайство Apple о приостановке разбирательств в нижестоящем суде. Это вынудило технологического гиганта раскрыть планируемую структуру комиссии. Ранее компанию обвиняли в нарушении судебного приказа: Apple установила комиссию в размере 27% за покупки по внешним ссылкам и ввела правила, ограничивающие предоставление таких ссылок.

Комментируя свою позицию, Apple подчеркнула, что взимание платы за покупки, совершаемые пользователями внутри приложений, позволяет компенсировать инвестиции в инструменты, технологии и услуги, необходимые для работы App Store и программного обеспечения. Компания сравнила свои сборы за внешние ссылки с политикой Google Play.

Согласно источнику, Google Play также взимает комиссию в размере 20% для стандартных приложений, 15% для приложений в специальных программах и 10% за продление подписки. Apple напомнила, что ранее с этими ставками соглашалась и Эпик Гамес. Утверждение этого предложения может существенно повлиять на финансовые отношения на рынке мобильных приложений в будущем.

AppleApp StoreEpic GamesТехнологииСуд
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Abror Shuhratov
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