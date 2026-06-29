В Казахстане тысячи пар поженились в красивую дату

Дата 26.06.2026 в Казахстане вызвала большой интерес как особенная и запоминающаяся. Количество пар, желающих вступить в брак в этот день, резко возросло: по всей стране было подано более 4 тысяч заявлений на регистрацию брака.

Наибольшее количество обращений зафиксировано в городе Алматы — здесь 830 пар, а в столице Астане — 740 пар выбрали именно эту дату.

В социальных сетях широко распространяются кадры свадебных церемоний, прошедших в этот день. Пользователи называют красивую дату незабываемым началом семейной жизни, поздравляют новобрачных и желают им счастья и согласия.