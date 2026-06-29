Неймар пожертвовал 250 тысяч долларов пострадавшим от землетрясения

Звезда бразильского футбола Неймар протянул руку помощи жителям Венесуэлы, пострадавшим от сильного землетрясения. Футболист выделил около 250 тысяч долларов на гуманитарные нужды.

Пожертвование планируется потратить на обеспечение продуктами питания, питьевой водой, медикаментами и временным жильем.

Средства будут направлены на самые насущные потребности

По сообщению Lance, средства, выделенные Неймаром, послужат смягчению последствий гуманитарного кризиса, возникшего после стихийного бедствия.

Благотворительные средства будут потрачены на следующие направления:

раздача продуктов питания пострадавшим;

доставка чистой питьевой воды;

закупка необходимых медикаментов;

строительство временных укрытий для тех, кто остался без жилья.

Эта помощь направлена на покрытие наиболее острых потребностей тысяч людей, оказавшихся в тяжелых условиях.

Неймар и ранее участвовал в инициативах по оказанию помощи

Это не первая благотворительная акция Неймара.

Бразильский футболист ранее активно участвовал в различных социальных и гуманитарных проектах. В частности, его помощь имела большое значение в период пандемии коронавируса.

Помогал и во время пандемии

Неймар принимал участие в инициативах по поддержке жителей бразильского города Манаус в период распространения коронавируса.

В то время он оказал поддержку для:

усиления медицинской помощи;

закупки аппаратов искусственной вентиляции легких;

создания необходимых условий для тяжелобольных пациентов

в тот период.

Важный шаг вне футбольного поля

Неймар известен всему миру своим мастерством в футболе. Однако на этот раз внимание болельщиков привлек его гуманитарный жест.

После стихийных бедствий оперативная помощь в виде еды, воды и медикаментов имеет жизненно важное значение для людей. В этом смысле благотворительность футболиста, как ожидается, станет важной поддержкой для пострадавших.

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