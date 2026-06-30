Мощный взрыв в Монако: двое в тяжелом состоянии

·3·Мир
Мощный взрыв в Монако: двое в тяжелом состоянии

В результате мощного взрыва в Монако пострадали три человека. По сообщениям французских СМИ, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По имеющимся данным, инцидент произошел около 21:00 по местному времени перед жилым домом на улице Рю Реверанд Пер Луи Фролла, расположенной недалеко от границы с Францией. По предварительной информации, причиной взрыва стала оставленная снаружи здания сумка.

Государственный министр Монако Кристоф Мирман в заявлении агентству AFP назвал произошедшее «весьма вероятно, терактом». По его словам, правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Власти отметили, что взрыв был вызван взрывным устройством, начиненным болтами и металлическими шариками.

«Насколько мне известно, подобный случай в истории происходит впервые», — заявил глава правительства Монако Кристоф Мирман.

На место происшествия были оперативно направлены сотрудники полиции и спасательные службы. В настоящее время продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств случившегося.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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