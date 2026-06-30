Германия повержена: в Парагвае объявлен официальный выходной
Плей-офф ЧМ-2026 продолжается с неожиданными и потрясающими сенсациями. После исторической победы над сборной Германии в рамках 1/16 финала, президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил чрезвычайный выходной день по всей стране.
Представители Южной Америки проявили на поле настоящий характер и волю против именитого соперника. Основное и дополнительное время матча драматично завершились ничьей 1:1. В нервной серии пенальти, ставшей лотереей, удача и мастерство улыбнулись парагвайцам — 4:3!
Статистика драматического матча:
Стадия турнира
Противостояние
Счет в основное время
Серия пенальти
Итоговый результат
ЧМ-2026. 1/16 финала
1:1
3:4
Победа Парагвая!
«Парагвай никогда не сдается!»
Глава государства Сантьяго Пенья, будучи в восторге от этого исторического успеха, обратился к народу на своей странице в социальных сетях, не скрывая эмоций:
«Парагвай никогда не сдается!» — написал президент в своем посте.
Также политик объявил вторник, 30 июня, официальным выходным днем в стране в честь этой великой победы.
Интересно, что согласно законодательству Парагвая, глава государства обладает абсолютными полномочиями для принятия такого решения. Действующий закон дает ему право по своему усмотрению устанавливать до 3 дополнительных выходных дней в году в государственных интересах или по случаю таких крупных общенациональных праздников. Президент Пенья счел необходимым использовать эту возможность ради магии футбола.
Кто станет препятствием на пути к четвертьфиналу?
Сборная Парагвая, выбив из турнира такого гиганта, как Германия, теперь для выхода в четвертьфинал ЧМ-2026 (в 1/8 финала) Франция — Швеция выйдет на поле против победителя пары Франция — Швеция. Если команда продолжит в таком боевом духе, вполне возможно, что президент Парагвая использует и оставшиеся полномочия по объявлению выходных в течение турнира!
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