Германия повержена: в Парагвае объявлен официальный выходной

·35·Мир
Германия повержена: в Парагвае объявлен официальный выходной

Плей-офф ЧМ-2026 продолжается с неожиданными и потрясающими сенсациями. После исторической победы над сборной Германии в рамках 1/16 финала, президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил чрезвычайный выходной день по всей стране.

Представители Южной Америки проявили на поле настоящий характер и волю против именитого соперника. Основное и дополнительное время матча драматично завершились ничьей 1:1. В нервной серии пенальти, ставшей лотереей, удача и мастерство улыбнулись парагвайцам — 4:3!

Статистика драматического матча:

Стадия турнира

Противостояние

Счет в основное время

Серия пенальти

Итоговый результат

ЧМ-2026. 1/16 финала

ГерманияПарагвай

1:1

3:4

Победа Парагвая!

«Парагвай никогда не сдается!»

Глава государства Сантьяго Пенья, будучи в восторге от этого исторического успеха, обратился к народу на своей странице в социальных сетях, не скрывая эмоций:

«Парагвай никогда не сдается!» — написал президент в своем посте.

Также политик объявил вторник, 30 июня, официальным выходным днем в стране в честь этой великой победы.

Интересно, что согласно законодательству Парагвая, глава государства обладает абсолютными полномочиями для принятия такого решения. Действующий закон дает ему право по своему усмотрению устанавливать до 3 дополнительных выходных дней в году в государственных интересах или по случаю таких крупных общенациональных праздников. Президент Пенья счел необходимым использовать эту возможность ради магии футбола.

Кто станет препятствием на пути к четвертьфиналу?

Сборная Парагвая, выбив из турнира такого гиганта, как Германия, теперь для выхода в четвертьфинал ЧМ-2026 (в 1/8 финала) Франция — Швеция выйдет на поле против победителя пары Франция — Швеция. Если команда продолжит в таком боевом духе, вполне возможно, что президент Парагвая использует и оставшиеся полномочия по объявлению выходных в течение турнира!

ГерманияПарагвайСантьяго ПеньяФранцияШвеция
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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