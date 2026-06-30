Верховный суд США отменил указ Трампа о гражданстве

Верховный суд США не позволил вступить в законную силу указ президента Дональда Трампа, направленный на ограничение автоматического предоставления гражданства некоторым детям, родившимся на территории страны.

Согласно решению, принятому 30 июня, право на получение гражданства по месту рождения гарантировано 14-й поправкой к Конституции США. Судьи приняли решение шестью голосами против трех.

Что предусматривал указ Трампа?

Дональд Трамп подписал указ по вопросу гражданства после возвращения в Белый дом 20 января 2025 года.

Согласно документу, автоматическое получение американского гражданства не предусматривалось для детей, чья мать находилась в США нелегально или имела временный статус, а отец не являлся гражданином США или постоянным резидентом.

То есть, если ни один из родителей не был гражданином США или обладателем «грин-карты», гражданство ребенка, родившегося на территории страны, могло не быть признано государственными органами.

Однако после подписания данной инициативы она была обжалована в суде рядом штатов, правозащитниками и семьями мигрантов.

Верховный суд опирался на Конституцию

Большинство членов суда отметили, что президентский указ противоречит 14-й поправке к Конституции США.

Согласно этой конституционной норме, лица, родившиеся на территории США и находящиеся под юрисдикцией страны, считаются гражданами США. Это правило широко применяется с конца КсИКс века.

Председатель Верховного суда Джон Робертс написал решение от имени большинства. Суд также оставил в силе правовой подход, сформированный в деле Вонга Ким Арка 1898 года. Согласно ему, почти все дети, родившиеся в США, получают гражданство, за исключением некоторых случаев, таких как дети дипломатов.

Решение было принято шестью голосами против трех

Шесть членов Верховного суда поддержали сохранение права на гражданство по месту рождения. Трое судей выступили против этого решения.

Таким образом, одна из самых спорных инициатив администрации Трампа в области гражданства потерпела серьезное юридическое поражение.

Ранее, в июне 2025 года, Верховный суд не выносил окончательного решения по сути указа, а лишь ограничил полномочия нижестоящих судов по применению запретов, действующих по всей стране. Решение от 30 июня 2026 года же коснулось непосредственно сути права на гражданство.

Что такое гражданство по рождению?

Получение гражданства по рождению означает, что человек автоматически становится гражданином определенного государства в момент своего появления на свет.

В международной практике существуют два основных принципа определения гражданства.

Право почвы

По принципу «права почвы» гражданство определяется в зависимости от того, где родился ребенок.

Согласно системе, действующей в США, ребенок, родившийся на территории страны, обычно считается гражданином США независимо от гражданства или миграционного статуса его родителей.

Существуют некоторые исключения, такие как дети представителей иностранных государств, обладающих дипломатическим иммунитетом.

Право крови

По принципу «права крови» основным критерием является не место рождения ребенка, а гражданство его родителей.

Именно этот подход занимает центральное место во многих странах Европы и Азии. Если один или оба родителя ребенка являются гражданами определенного государства, он получает гражданство в порядке, установленном законом.

В Узбекистане при определении гражданства также важным считается гражданство родителей. Само по себе рождение на территории страны не дает автоматически гражданство Узбекистана во всех случаях.

Какова дальнейшая судьба инициативы Трампа?

Решение Верховного суда исключило возможность применения президентского указа на практике. Теперь для серьезного изменения системы гражданства по месту рождения обычного указа президента будет недостаточно.

Для этого может потребоваться гораздо более сложный политический и юридический процесс, такой как принятие нового закона через Конгресс или внесение поправок в Конституцию.

Таким образом, практика автоматического предоставления гражданства детям, родившимся в США, на данный момент остается неизменной.