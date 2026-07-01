В Казахстане вступила в силу новая Конституция: система власти меняется

В Казахстане с 1 июля начался процесс масштабного обновления системы государственного управления. Президент страны Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента охарактеризовал эти изменения как «капитальный ремонт» всей системы казахстанской государственности.

Новая Конституция, сохраняя президентское правление, меняет структуру парламента, подотчетность правительства и отношения между государственными институтами.

Токаев заявил о начале новой эры в государственном управлении

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что независимость и суверенитет страны остаются фундаментом проводимых реформ.

Глава государства отметил, что главная задача реформ — повышение эффективности управления, сокращение излишней бюрократии и усиление ответственности государственных органов перед обществом.

«Мы запланировали капитальный ремонт всего здания казахстанской государственности, его фундамента и основных опор», — сказал Токаев.

Президент сообщил, что новая политическая система будет работать по принципу «сильный президент — влиятельный Курултай — подотчетное правительство».

Президентское правление сохраняется

Даже после вступления в силу новой Конституции Казахстан останется государством с президентской формой правления.

Президент является гарантом Конституции, независимости страны, территориальной целостности и единства народа. Глава государства также:

остается высшим должностным лицом и Верховным главнокомандующим;

определяет основные направления внутренней и внешней политики;

представляет Казахстан на международной арене;

назначает руководителей правоохранительных органов.

По мнению официальной Астаны, реформы направлены не на ослабление института президентства, а на более четкое распределение полномочий и ответственности между госорганами.

Двухпалатный парламент сменит Курултай

Одним из самых значительных изменений реформ стал отказ от двухпалатного парламента. Вместо Сената и Мажилиса будет создан единый законодательный орган — однопалатный Курултай.

Новый парламент будет состоять из 145 депутатов. Предусмотрено, что они будут избираться на основе партийных списков.

Токаев подчеркнул, что Курултай должен избавиться от излишних бюрократических процедур, принимать законы быстрее и качественнее, а также установить эффективный контроль за деятельностью правительства.

Глава Казахстана сообщил, что выборы в новый парламент пройдут в августе 2026 года. Он заявил, что подпишет указ о назначении выборов сразу после вступления Конституции в силу.

Вводится должность вице-президента

Еще одним важным политическим изменением для Казахстана в новом Основном законе является повторное введение должности вице-президента.

Эта должность была упразднена в Казахстане в 1996 году. В новой системе вице-президент назначается главой государства и может занять важное место в вопросе преемственности президентских полномочий.

Согласно анализу Reuters, появление института вице-президента может сформировать механизм передачи власти будущему президенту. Действующий единственный семилетний президентский срок Токаева завершится в 2029 году.

На референдуме поддержали 87 процентов избирателей

Новая Конституция Казахстана была одобрена на общенациональном референдуме, состоявшемся 15 марта 2026 года.

Согласно официальным результатам Центральной избирательной комиссии:

явка избирателей составила 73,12 процента;

87,15 процента проголосовавших поддержали новую Конституцию;

около 10 процентов участников проголосовали против.

Новый документ предусматривает реорганизацию парламента, введение должности вице-президента и обновление распределения полномочий между государственными институтами.

Реформы оцениваются по-разному

Власти Казахстана оценивают новую Конституцию как исторический шаг, направленный на модернизацию государственного управления и повышение эффективности политической системы.

Однако некоторые политические аналитики отмечают, что назначение вице-президента самим президентом и сохранение широких полномочий главы государства могут еще больше усилить влияние исполнительной власти.

Токаев же опроверг предположения о планах досрочной передачи власти и заявил, что очередные президентские выборы пройдут в 2029 году.

Вступившая в силу 1 июля новая Конституция стала одним из крупнейших изменений в политической системе Казахстана. Теперь то, как реформы будут работать на практике и насколько эффективно новый Курултай сможет установить контроль над правительством, прояснится после августовских выборов.