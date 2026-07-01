Важные переговоры в Тбилиси: какие сферы в приоритете
В городе Тбилиси планируются важные переговоры с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.
В ходе встреч будут обсуждены вопросы дальнейшего развития дружбы, экономического сотрудничества и транспортных связей между Узбекистаном и Грузией.
Политический диалог будет еще больше укреплен
В повестку дня переговоров включены вопросы развития многогранных отношений сотрудничества между двумя странами.
Стороны обсудят практические меры по:
укреплению политического диалога;
развитию межпарламентских связей;
расширению сотрудничества между регионами;
активизации культурно-гуманитарных обменов,
в рамках которых будут приняты конкретные меры.
Особое внимание экономическим проектам
На встречах большое внимание будет уделено вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества и реализации новых совместных проектов.
В частности, в качестве приоритетных направлений определены следующие сферы:
промышленность;
фармацевтика;
химия;
сельское хозяйство;
туризм;
энергетика;
информационные технологии.
Стороны рассмотрят возможности продвижения кооперационных проектов в данных направлениях.
Транспорт и экспорт в центре внимания
Еще одним важным направлением переговоров станет сотрудничество в сфере транспортно-логистики.
Будут обсуждены вопросы расширения географии экспорта продукции, выхода на новые рынки и создания дополнительных условий для увеличения возможностей грузоперевозок.
Обсуждение международных вопросов
Планируется, что лидеры также обменяются мнениями по актуальным темам международного и регионального значения.
Ожидается, что этот диалог послужит координации подходов сторон по важным политическим и экономическим вопросам.
Подписание пакета значимых документов
По итогам саммита планируется подписание внушительного пакета двусторонних документов, охватывающих различные направления сотрудничества.
Эти соглашения могут вывести отношения между Узбекистаном и Грузией на новый уровень.
Как вы считаете, какая сфера обладает наибольшим потенциалом в сотрудничестве двух стран? Оставьте свое мнение в комментариях.
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