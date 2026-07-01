Важные переговоры в Тбилиси: какие сферы в приоритете

В городе Тбилиси планируются важные переговоры с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

В ходе встреч будут обсуждены вопросы дальнейшего развития дружбы, экономического сотрудничества и транспортных связей между Узбекистаном и Грузией.

Политический диалог будет еще больше укреплен

В повестку дня переговоров включены вопросы развития многогранных отношений сотрудничества между двумя странами.

Стороны обсудят практические меры по:

укреплению политического диалога;

развитию межпарламентских связей;

расширению сотрудничества между регионами;

активизации культурно-гуманитарных обменов,

в рамках которых будут приняты конкретные меры.

Особое внимание экономическим проектам

На встречах большое внимание будет уделено вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества и реализации новых совместных проектов.

В частности, в качестве приоритетных направлений определены следующие сферы:

промышленность;

фармацевтика;

химия;

сельское хозяйство;

туризм;

энергетика;

информационные технологии.

Стороны рассмотрят возможности продвижения кооперационных проектов в данных направлениях.

Транспорт и экспорт в центре внимания

Еще одним важным направлением переговоров станет сотрудничество в сфере транспортно-логистики.

Будут обсуждены вопросы расширения географии экспорта продукции, выхода на новые рынки и создания дополнительных условий для увеличения возможностей грузоперевозок.

Обсуждение международных вопросов

Планируется, что лидеры также обменяются мнениями по актуальным темам международного и регионального значения.

Ожидается, что этот диалог послужит координации подходов сторон по важным политическим и экономическим вопросам.

Подписание пакета значимых документов

По итогам саммита планируется подписание внушительного пакета двусторонних документов, охватывающих различные направления сотрудничества.

Эти соглашения могут вывести отношения между Узбекистаном и Грузией на новый уровень.

Как вы считаете, какая сфера обладает наибольшим потенциалом в сотрудничестве двух стран? Оставьте свое мнение в комментариях.