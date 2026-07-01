6 дней траура в Иране: примет участие делегация Узбекистана

·60·Мир
6 дней траура в Иране: примет участие делегация Узбекистана

В Иране пройдут шестидневные траурные мероприятия в связи с прощанием с покойным верховным лидером Али Хаменеи.

Сообщается, что в мероприятиях примет участие делегация Узбекистана во главе со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддином Исмоиловым.

Церемонии начнутся 4 июля

Первая часть траурных мероприятий состоится 4 июля в комплексе «Мусалла» в Тегеране.

5 июля запланировано проведение заупокойной молитвы и массового траурного шествия в столице Ирана.

Мероприятия пройдут в нескольких городах

Церемонии прощания не ограничатся только Тегераном. Они продолжатся и в других крупных городах Ирана.

В частности:

в этих городах планируется проведение траурных мероприятий.

Также отдельные церемонии будут организованы в священных для шиитов городах Ирака — Наджафе и Кербеле.

Финальная церемония погребения в Мешхеде

Заключительная церемония, связанная с погребением тела Али Хаменеи, состоится 9 июля в городе Мешхед.

Таким образом, мероприятия по прощанию и траур будут длиться шесть дней.

Почему была отложена первая церемония?

Согласно тексту, бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля во время первых ударов, нанесенных США и Израилем по территории Ирана.

Изначально планировалось, что церемония прощания начнется 4 марта и продлится три дня.

Однако в день проведения церемонии иранские официальные лица объявили о ее переносе. Это решение объяснили огромным количеством людей, желающих попрощаться.

Примет участие делегация Узбекистана

Ожидается, что в шестидневных траурных мероприятиях примут участие официальные делегации из разных стран.

От имени Узбекистана в церемониях примет участие делегация во главе со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддином Исмоиловым.

ИранАли ХаманеиУзбекистанТегеран
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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