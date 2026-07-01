6 дней траура в Иране: примет участие делегация Узбекистана
В Иране пройдут шестидневные траурные мероприятия в связи с прощанием с покойным верховным лидером Али Хаменеи.
Сообщается, что в мероприятиях примет участие делегация Узбекистана во главе со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддином Исмоиловым.
Церемонии начнутся 4 июля
Первая часть траурных мероприятий состоится 4 июля в комплексе «Мусалла» в Тегеране.
5 июля запланировано проведение заупокойной молитвы и массового траурного шествия в столице Ирана.
Мероприятия пройдут в нескольких городах
Церемонии прощания не ограничатся только Тегераном. Они продолжатся и в других крупных городах Ирана.
В частности:
Кум;
Мешхед
в этих городах планируется проведение траурных мероприятий.
Также отдельные церемонии будут организованы в священных для шиитов городах Ирака — Наджафе и Кербеле.
Финальная церемония погребения в Мешхеде
Заключительная церемония, связанная с погребением тела Али Хаменеи, состоится 9 июля в городе Мешхед.
Таким образом, мероприятия по прощанию и траур будут длиться шесть дней.
Почему была отложена первая церемония?
Согласно тексту, бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля во время первых ударов, нанесенных США и Израилем по территории Ирана.
Изначально планировалось, что церемония прощания начнется 4 марта и продлится три дня.
Однако в день проведения церемонии иранские официальные лица объявили о ее переносе. Это решение объяснили огромным количеством людей, желающих попрощаться.
Примет участие делегация Узбекистана
Ожидается, что в шестидневных траурных мероприятиях примут участие официальные делегации из разных стран.
От имени Узбекистана в церемониях примет участие делегация во главе со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддином Исмоиловым.
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