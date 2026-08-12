Энцо Мареска рассказал о правиле Эрлинга Холанда и «Манчестер Сити»

·50·Спорт
Энцо Мареска рассказал о правиле Эрлинга Холанда и «Манчестер Сити»

Новый главный тренер английского «Манчестер Сити» Энцо Мареска рассказал об интересной тактической ситуации, связанной с норвежским нападающим команды Эрлингом Холандом. Специалист объяснил строгие правила, которые применял в своих предыдущих командах, а также особенности действий звездного футболиста на поле. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, 46-летний итальянский специалист начал строить свою философию, основанную на дисциплине и контроле, на фундаменте, заложенном Пепом Гвардиолой. Одно из главных требований Марески — строго соблюдать порядок и коммуникацию на поле во время матча.

Строгая дисциплина на поле

Один из характерных тактических подходов тренера связан с немедленной реакцией команды после забитого гола. Он предпочитает поддерживать прямой контакт с капитанами в самые напряженные моменты игры.

Энцо Мареска отметил, что применял такой метод и в предыдущих сезонах: «Когда я работал в “Лестере” и “Челси”, у меня было одно правило: после забитого гола капитан должен был подходить к скамейке запасных не для празднования, а для получения инструкций», — заявил тренер, объяснив, что ставит тактические изменения выше эмоций.

Непредвиденная ситуация, связанная с Холандом

По информации Те Нью-Йорк Тимес, хотя это правило успешно работало в предыдущих командах, в «Манчестер Сити» ситуация может сложиться несколько иначе. В частности, если главный бомбардир команды Эрлинг Холанд станет капитаном, это может превратиться в небольшую проблему для тренерского штаба.

Мареска с юмором объяснил эту ситуацию: «Хороший вопрос. Если капитан забивает гол, значит, он может праздновать. Если капитаном будет Эрлинг — боже мой! У нас возникнет проблема, представляете?», — пошутил он, намекнув на привычку норвежского футболиста регулярно забивать.

Такой подход показывает, насколько важны для «Манчестер Сити» атмосфера внутри команды и тактическая дисциплина в преддверии нового сезона. Энцо Мареска продолжает внедрять свои идеи на практике.

Энцо МарескаЭрлинг ХоландМанчестер СитиПремьер-лигаФутбольные Новости
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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