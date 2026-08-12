Нападающий «Барселоны» сорвал трансфер из-за тяжёлой травмы

·52·Спорт
Нападающий «Барселоны» сорвал трансфер из-за тяжёлой травмы

Нападающий чемпиона Испании «Барселоны» Руни Баргджи во время тренировки вновь порвал крестообразные связки правого колена. Как сообщает GOAL.ком, эта тяжёлая травма полностью разрушила планы 20-летнего шведского футболиста перейти в другой клуб до закрытия летнего трансферного окна. Об этом Goal.com сообщает .

Футболист, получивший серьёзную травму на тренировке в понедельник, в ближайшие дни перенесёт операцию. Результаты медицинского обследования подтвердили, что он надолго выбыл из строя и пропустит несколько месяцев, прежде чем сможет вернуться на поле. Это второй тяжёлый случай в карьере игрока: в 2024 году, выступая за «Копенгаген», он получил аналогичную травму того же колена.

Главный тренер каталонского клуба Ханси Флик открыто объяснил футболисту, что в следующем сезоне ему будет трудно рассчитывать на место в основном составе, и рекомендовал искать новую команду. После этого стороны начали активно работать над летним трансфером. Чтобы не рисковать с переходом, Баргджи в субботу также не включили в заявку на товарищеские матчи против «Ноттингем Форест» и «Удинезе».

Клубы Английской Премьер-лиги проявляли интерес

По данным ESPN, интерес к молодому вингеру проявляли клубы ведущих европейских чемпионатов, в том числе Английской Премьер-лиги. Эта неприятность произошла в тот момент, когда руководство каталонцев планировало ускорить переговоры о трансфере, и в итоге изменила все планы.

Напомним, Руни Баргджи присоединился к «Барселоне» прошлым летом, перейдя из «Копенгагена» примерно за 2 миллиона евро. В дебютном сезоне в Испании шведский футболист провёл 28 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Однако в большинстве встреч он выходил на поле со скамейки запасных.

Ожидалось, что приобретение клубом в летнее трансферное окно таких нападающих, как Энтони Гордон и Карим Адейеми, ещё сильнее сократит шансы Баргджи на регулярные выступления в основном составе. Поэтому тренерский штаб считал оптимальным для него получать игровую практику в другой команде, однако неожиданная травма разрушила все планы.

БарселонаРуни БаргджиЛа ЛигаТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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