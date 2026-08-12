Такого ещё не бывало: в Китае мальчик засунул кодовый замок в нос (видео)

·85·Мир
Такого ещё не бывало: в Китае мальчик засунул кодовый замок в нос (видео)

Детское любопытство и озорство порой приводят к неожиданным и даже шокирующим ситуациям. Маленькие дети нередко засовывают в нос детали конструктора ЛЭГО, небольшие шарики, колпачки от ручек или кусочки бумаги. Но доводилось ли вам слышать, чтобы ребёнок засунул в нос металлический кодовый замок?

Пожарные города Хуайхуа китайской провинции Хунань также впервые в своей практике столкнулись с таким необычным случаем.

Роль «Царя быков» и запертый нос

Точно неизвестно, как маленькому мальчику удалось засунуть в нос тяжёлый и прочный металлический кодовый замок. По предположению окружающих, ребёнок пытался изобразить образ «Царя демонов-быка» из популярных легенд и надел замок на нос как пирсинг или кольцо.

Такого ещё не бывало: в Китае мальчик засунул кодовый замок в нос (видео)

К сожалению, во время игры замок неожиданно закрылся, и вытащить его обратно стало совершенно невозможно.

Тонкая операция родителей и спасателей

Мальчик несколько раз пытался самостоятельно снять замок, но не смог и, расплакавшись, попросил помощи у родителей. Родители, опасаясь причинить боль и серьёзно травмировать нос ребёнка, были вынуждены обратиться в местную пожарно-спасательную службу.

Для профессиональных пожарных, прибывших на место происшествия, это задание также оказалось весьма сложным и ответственным:

  1. Осмотр и оценка риска: Спасатели понимали, что резкое вытягивание металлического предмета или давление на него может пробить носовую перегородку ребёнка либо серьёзно повредить мягкие ткани.

  2. Ювелирное решение: В итоге спасатели решили поэтапно и предельно осторожно разрезать металлический замок с помощью специальных гидравлических инструментов и обычных острых ножниц.

«Я больше никогда так не буду!»

Удивительно, но маленький «герой» во время всей тонкой и опасной операции вёл себя очень сдержанно и спокойно. После того как спасатели разрезали замок и освободили его, мальчик со слезами и волнением поклялся больше никогда ничего не засовывать в нос.

Этот случай ещё раз напоминает родителям о необходимости не оставлять маленьких детей без присмотра рядом с мелкими и опасными металлическими предметами.

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ХуайхуаХунаньКитайLEGO
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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