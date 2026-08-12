Новая сенсация в Книге Гиннесса: как футболист установил мировой рекорд?

·84·Спорт
Новая сенсация в Книге Гиннесса: как футболист установил мировой рекорд?

24-летний гражданин ОАЭ Хамад Али Аль-Шеххи, продемонстрировавший мастерство, достойное Бобура, и безграничность человеческих возможностей, вновь поразил спортивный мир. Этот спортсмен, являющийся обладателем множества футбольных рекордов Гиннесса, на этот раз испытал мастерство ног на баскетбольной площадке и добился мирового результата.

Ювелирный удар с расстояния 12 метров (39,37 фута)

Аль-Шеххи решил установить мировой рекорд по самому дальнему броску баскетбольного мяча в корзину ударом пяткой (задней частью стопы).

В широко распространённом в интернете видео установления рекорда отчётливо видно высочайшее мастерство спортсмена: сначала он подбрасывает баскетбольный мяч ногой, а затем наносит по находящемуся в воздухе мячу ювелирный и мощный удар пяткой, точно отправляя его в баскетбольную корзину почти с расстояния 12 метров (39,37 фута).

Исторические рекорды до удара пяткой

Книга рекордов Гиннесса не является чем-то новым для Хамада Али Аль-Шеххи. До этого он также установил ряд впечатляющих достижений в искусстве обращения с футбольным мячом:

  • Удары по мячу коленом за 1 минуту: 215 раз;

  • Преодоление дистанции 50 метров (164 фута) с мячом на коленях: 10,50 секунды (самый быстрый результат);

  • Удары по мячу коленом за 1 минуту в положении сидя: 211 раз.

«Моя мотивация — безграничная любовь к футболу»

В интервью представителям Книги рекордов Гиннесса спортсмен с волнением рассказал об этой победе и своей цели:

«Я хотел официально задокументировать и отметить мастерство, которое сформировалось благодаря моей многолетней страсти к футболу и упорным тренировкам. Моя любовь к футболу — мой главный источник мотивации. Я бесконечно горжусь тем, что благодаря этому достижению и рекорду смог представить честь Объединённых Арабских Эмиратов на мировой арене», — сказал Хамад Али Аль-Шеххи.

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Хамад Али Аль-ШеххиКнига рекордов ГиннессаОбъединенные Арабские Эмираты
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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