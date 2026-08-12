Новая сенсация в Книге Гиннесса: как футболист установил мировой рекорд?
24-летний гражданин ОАЭ Хамад Али Аль-Шеххи, продемонстрировавший мастерство, достойное Бобура, и безграничность человеческих возможностей, вновь поразил спортивный мир. Этот спортсмен, являющийся обладателем множества футбольных рекордов Гиннесса, на этот раз испытал мастерство ног на баскетбольной площадке и добился мирового результата.
Ювелирный удар с расстояния 12 метров (39,37 фута)
Аль-Шеххи решил установить мировой рекорд по самому дальнему броску баскетбольного мяча в корзину ударом пяткой (задней частью стопы).
В широко распространённом в интернете видео установления рекорда отчётливо видно высочайшее мастерство спортсмена: сначала он подбрасывает баскетбольный мяч ногой, а затем наносит по находящемуся в воздухе мячу ювелирный и мощный удар пяткой, точно отправляя его в баскетбольную корзину почти с расстояния 12 метров (39,37 фута).
Исторические рекорды до удара пяткой
Книга рекордов Гиннесса не является чем-то новым для Хамада Али Аль-Шеххи. До этого он также установил ряд впечатляющих достижений в искусстве обращения с футбольным мячом:
Удары по мячу коленом за 1 минуту: 215 раз;
Преодоление дистанции 50 метров (164 фута) с мячом на коленях: 10,50 секунды (самый быстрый результат);
Удары по мячу коленом за 1 минуту в положении сидя: 211 раз.
«Моя мотивация — безграничная любовь к футболу»
В интервью представителям Книги рекордов Гиннесса спортсмен с волнением рассказал об этой победе и своей цели:
«Я хотел официально задокументировать и отметить мастерство, которое сформировалось благодаря моей многолетней страсти к футболу и упорным тренировкам. Моя любовь к футболу — мой главный источник мотивации. Я бесконечно горжусь тем, что благодаря этому достижению и рекорду смог представить честь Объединённых Арабских Эмиратов на мировой арене», — сказал Хамад Али Аль-Шеххи.
Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.
…