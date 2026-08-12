Цена флагманского седана Volvo С90 в Китае резко снижена

На китайском автомобильном рынке значительно снижена цена версии Volvo С90 Смарт Луксурй Эдитион 2026 года — флагманской модели шведского бренда. По данным иксбт.ком, ранее за этот седан просили 406 900 юаней, а теперь официальная цена при сдаче старого автомобиля по программе траде-ин снижена до 229 900 юаней. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Дилерские центры в некоторых регионах страны предлагают ещё более выгодные условия, чтобы привлечь покупателей. Согласно им, приобрести этот автомобиль премиум-класса можно примерно за 205 000 юаней. Столь резкое снижение цен напрямую связано с падением спроса на модель на протяжении нескольких лет подряд.

Резкое падение показателей продаж

Согласно статистике, продажи Volvo С90 в последние годы серьёзно сократились. Если в 2023 году среднемесячный объём продаж составлял 3500 автомобилей, то в 2024 году этот показатель снизился до 2500, а в 2025 году — до 1500 автомобилей.

В 2026 году ситуация ещё больше ухудшилась. В частности, с апреля по июнь ежемесячные продажи составляли всего 400–500 автомобилей, причём в апреле владельцев нашли лишь 428 седанов. Такие негативные показатели также омрачают положение бренда Volvo на всём китайском рынке.

В первой половине текущего года общие продажи шведского бренда в Большом Китае составили 53 200 автомобилей. Одновременно сообщается, что общий объём продаж компании в мировом масштабе также сократился на 8%.

Устаревшая техническая база считается главной проблемой

По мнению экспертов, основной причиной снижения спроса считается техническое устаревание модели Volvo С90. Автомобиль построен на платформе СПА, которая уже начала отживать свой век, и оснащается 2,0-литровым двигателем, 48-вольтовой мягкой гибридной системой и передним приводом.

Шестицилиндровые двигатели и полноприводные версии, которые чаще востребованы покупателями автомобилей этого класса, клиентам не предлагаются. Кроме того, электронные системы управления и функции автоматизации автомобиля уступают возможностям современных конкурентов.

В сложившихся условиях руководство Volvo пытается улучшить ситуацию на рынке страны и восстановить объёмы продаж за счёт демпинга цен и обновления системы управления китайским подразделением.