Флагман Redmi К100 Pro Max представлен с огромной батареей и мощным процессором

·55·Технологии
Флагман Redmi К100 Pro Max представлен с огромной батареей и мощным процессором

Бренд Xiaomi официально представил свой новый и самый продвинутый флагманский смартфон — Redmi К100 Pro Max. По данным иксбт.ком, устройство сочетает высокую производительность и передовые технологические решения, поэтому его появление может стать важным событием для мобильного рынка. Новый гаджет предлагает не только флагманские возможности, но и уникальные функции. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Смартфон оснащён новейшим процессором Snapdragon 8 Элите Ген 5, который работает в связке с оперативной памятью ЛПДДР5Кс и встроенным накопителем UFS 4.1. Для стабильной работы устройства установлена увеличенная система охлаждения с циркуляционным насосом площадью 6300 квадратных миллиметров. Она предотвращает перегрев даже при выполнении ресурсоёмких задач и во время игр.

Дисплей и расширенные возможности

Устройство получило плоский 6,9-дюймовый ОЛЭД-дисплей на основе материала М11 с разрешением 2608 кс 1200 пикселей. Частота обновления экрана составляет впечатляющие 185 Hz. Плавное изображение и высокое качество выводят мультимедийные возможности на новый уровень.

За фото- и видеосъёмку отвечает основная камера на 200 мегапикселей с системой оптической стабилизации. Её дополняют перископический телефотомодуль на 50 мегапикселей и сверхширокоугольный объектив с таким же разрешением, что позволяет делать качественные снимки в любых условиях.

Аккумулятор и габариты

Главная особенность этой модели — огромный аккумулятор ёмкостью 9070 mAh с содержанием кремния 16%. Несмотря на высокую ёмкость батареи, толщина смартфона составляет всего 8,45 мм, а вес — 238 граммов. Задняя панель изготовлена из стекловолокна, а корпус полностью защищён от воды и пыли по стандартам ИП66, ИП68 и ИП69.

Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 100 В, беспроводную зарядку мощностью 50 В, а также обратную проводную зарядку мощностью 27 В и беспроводную — 22.5 В. Кроме того, модель оснащена ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, портом USB 3.2 Ген 1, операционной системой HyperOS 3.0 и фирменной акустической системой Босе с конфигурацией 2.1 канала.

На китайском рынке цена Redmi К100 Pro Max начинается от 4499 юаней (примерно 670 долларов) за версию с 12/256 GB. Старшая модификация с 16 GB оперативной и 1 TB встроенной памяти стоит 5999 юаней (примерно 890 долларов). Кроме того, во время презентации была представлена уменьшенная версия под названием Redmi К100 Pro.

RedmiXiaomiСмартфоныТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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