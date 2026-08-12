Арсенал предложил своего воспитанника соперникам

·39·Спорт
Арсенал предложил своего воспитанника соперникам

На трансферном рынке Английской Премьер-лиги произошёл неожиданный поворот. По данным издания Те Телеграф, Арсенал выразил готовность продать талантливого воспитанника своей академии Майлза Льюиса-Скелли главным соперникам по чемпионату — Челси и Манчестер Юнайтед. Сообщается, что лондонцы пошли на такой шаг, чтобы восстановить финансовый баланс после крупных расходов на усиление линии полузащиты. Об этом Goal.com сообщает .

«Канониры», действуя через посредников на трансферном рынке, установили цену около 45 миллионов фунтов стерлингов за 19-летнего универсального футболиста. Однако предложение молодого игрока, которого считают обладающим большим потенциалом в английском футболе, не вызвало ожидаемого интереса у грандов, и обе стороны отказались от этой сделки.

Решение Челси и Манчестер Юнайтед

Как выяснилось, руководство Челси отказалось от возможности приобрести молодого футболиста и предпочло направить ресурсы на подписание Пепа Чаваррии из «Райо Вальекано». В то же время Манчестер Юнайтед также категорически отклонил это предложение. Столь редкий для английского футбола случай привлёк внимание болельщиков и специалистов, поскольку решение клуба предложить одного из самых перспективных воспитанников прямым конкурентам показалось удивительным.

Между тем главный тренер Микель Артета по итогам прошлого сезона высоко оценил характер и игру молодого защитника. Испанский специалист отдельно отметил, что футболист столкнулся с трудностями в процессе адаптации к основному составу, однако всегда оставался скромным и проявлял себя на тренировках.

Планы футболиста на будущее

Как пишет The Athletic, несмотря на слухи о трансфере, сам Майлз Льюис-Скелли не намерен покидать Арсенал. 19-летний воспитанник заявил о готовности выложиться на максимум, чтобы завоевать место в основном составе под руководством Микеля Артеты.

Выпускник академии «Хейл-Энд» ставит перед собой амбициозные цели. Ранее он подчёркивал, что хочет оставить свой след в мире футбола и выиграть все трофеи на крупнейших стадионах, сохранив при этом скромность и стремление постоянно учиться.

АрсеналЧелсиМанчестер ЮнайтедМайлз Льюис-СкеллиТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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