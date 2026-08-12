Ожидается рост курса доллара 13 августа

·80·Экономика
Ожидается рост курса доллара 13 августа

Ожидается, что курс доллара, действующий 13 августа, вырастет на 54–55 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи долларов банкам:

• Asia Alliance Bank — 11 900 сумов.
• Invest Finance Bank — 11 900 сумов.
Kapitalbank — 11 900 сумов.
• Poytaxtbank — 11 900 сумов.

Лучшие курсы покупки долларов у банков:

• Xalq Banki — 11 940 сумов.
• BRB — 11 940 сумов.
• MyBank (Madad) — 11 940 сумов.

В течение дня курс может измениться. Чтобы узнать точный курс, посетите официальные сайты банков.

Asia Alliance BankInvest Finance BankKapitalbankXalq BankiPoytaxtbank
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены валютные курсы на 12 августаОбъявлены валютные курсы на 12 августаВчера, 17:4612 августа ожидается снижение курса доллара12 августа ожидается снижение курса доллараВчера, 11:10Курсы валют на 11 августа объявленыКурсы валют на 11 августа объявлены10.08, 17:3811 августа ожидается снижение курса доллара11 августа ожидается снижение курса доллара10.08, 11:41В Узбекистане изменились правила покупки долларов: важная новостьВ Узбекистане изменились правила покупки долларов: важная новость10.08, 11:19Золотовалютные резервы Узбекистана за месяц выросли почти на 590 млн долларовЗолотовалютные резервы Узбекистана за месяц выросли почти на 590 млн долларов10.08, 05:36
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Границы закрыты: Узбекистан и Пакистан выбрали путь в обход Афганистана
Границы закрыты: Узбекистан и Пакистан выбрали путь в обход Афганистана
Объявлены курсы валют на 4 августа
Объявлены курсы валют на 4 августа
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Объявлены курсы валюat на 3 августа
Объявлены курсы валюat на 3 августа
Объявлены курсы валют на 10 августа
Объявлены курсы валют на 10 августа
Кредиты под 10 процентов для птицеводства: вводится новый порядок
Кредиты под 10 процентов для птицеводства: вводится новый порядок
8 августа ожидается рост курса доллара
8 августа ожидается рост курса доллара
19,1 млн и 4,4 млн: разрыв в зарплатах в Узбекистане...
19,1 млн и 4,4 млн: разрыв в зарплатах в Узбекистане...