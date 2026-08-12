Ожидается рост курса доллара 13 августа
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• Asia Alliance Bank — 11 900 сумов.
• Xalq Banki — 11 940 сумов.
Ожидается, что курс доллара, действующий 13 августа, вырастет на 54–55 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи долларов банкам:
• Asia Alliance Bank — 11 900 сумов.
• Invest Finance Bank — 11 900 сумов.
• Kapitalbank — 11 900 сумов.
• Poytaxtbank — 11 900 сумов.
Лучшие курсы покупки долларов у банков:
• Xalq Banki — 11 940 сумов.
• BRB — 11 940 сумов.
• MyBank (Madad) — 11 940 сумов.
В течение дня курс может измениться. Чтобы узнать точный курс, посетите официальные сайты банков.
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