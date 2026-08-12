Действительно ли эти 6 напитков лечат внутренние органы?

В социальных сетях часто встречаются рекомендации вроде «морковный сок лечит глаза», «свёкла — для мозга», «вода с лимоном очищает печень» или «кокосовая вода восстанавливает почки». На изображении также показаны отдельные напитки для шести важных органов человека.

Но действительно ли они «лечат» органы? Согласно научным данным, некоторые напитки содержат полезные вещества и могут быть частью здорового питания. Однако ни один сок или чай не способен самостоятельно «восстановить» больной орган.

Морковный сок и глаза: доля истины есть, но при одном условии

На изображении для глаз рекомендуется морковный сок. Это утверждение имеет определённое научное основание.

Морковь богата бета-каротином. Организм может преобразовывать его в витамин A, который важен для нормального зрения, иммунной системы и других физиологических процессов. Национальные институты здравоохранения США также отмечают, что витамин A необходим для нормального зрения.

Однако это не означает, что «морковный сок восстанавливает зрение».

Например, близорукость, катаракту, глаукому или заболевания сетчатки нельзя вылечить морковным соком. Для человека с дефицитом витамина A важно получать его в достаточном количестве, но если витамина в организме хватает, дополнительное употребление моркови не сделает зрение автоматически более острым.

Свекольный сок для мозга: самые интересные данные — здесь

Нитраты, содержащиеся в свёкле, могут влиять на процессы, связанные с оксидом азота, и изменять работу кровеносных сосудов.

В некоторых исследованиях наблюдалось, что богатый нитратами свекольный сок влияет на показатели кровотока в мозге и выполнение определённых когнитивных задач. Например, в контролируемом исследовании с участием здоровых взрослых однократный приём свекольного сока повлиял на результаты некоторых когнитивных тестов и кровоток в мозге.

Однако результаты не всегда одинаковы.

В другом рандомизированном исследовании, продолжавшемся 13 недель, свекольный сок не привёл к значительному улучшению когнитивных функций или кровотока в мозге пожилых участников.

Таким образом, говорить, что свекольный сок «лечит мозг», пока рано, однако его влияние на сосудистую систему остаётся интересным направлением научных исследований.

«Очищает» ли имбирный чай лёгкие?

На изображении для лёгких показан имбирный чай. Имбирь с давних времён используется в различных народных лечебных практиках при простуде, проблемах с пищеварением и других состояниях.

Однако наиболее надёжные данные современных исследований об имбире в основном связаны с такими состояниями, как тошнота. Американский центр NCCIH также отмечает, что доказательства его пользы для многих других целей ограничены.

При заболеваниях дыхательных путей также проводились отдельные исследования. Например, в рандомизированном исследовании с участием пациентов с COVID-19 имбирь не привёл к значительному улучшению таких ключевых показателей, как очищение организма от вируса, сатурация кислорода или частота дыхания.

Поэтому горячий имбирный чай может смягчить неприятные ощущения в горле или согреть человека, однако считать его «напитком, лечащим лёгкие» неправильно.

Очищает ли вода с лимоном печень?

Это один из самых распространённых мифов.

Вода с лимоном — приятный способ увеличить потребление жидкости. Кроме того, она даёт некоторое количество витамина C и других веществ из лимона.

Однако надёжных клинических доказательств того, что для «детоксикации» печени необходима специальная вода с лимоном, нет.

Гепатологи Johns Hopkins подчёркивают, что диеты и продукты, «очищающие» печень, не имеют достаточного клинического подтверждения, а сама печень является одной из основных систем фильтрации и переработки веществ в организме.

Иными словами, «промывать» печень не нужно.

Гораздо важнее для неё ограничивать употребление алкоголя, поддерживать здоровый вес, не переедать и проходить медицинское обследование при наличии факторов риска.

Кокосовая вода для почек: может быть и полезной, и опасной

Кокосовая вода богата электролитами, особенно калием.

Небольшие исследования показали, что её употребление может повышать уровень цитрата в моче. В исследовании с участием восьми здоровых добровольцев кокосовая вода увеличила содержание цитрата и калия в моче.

В ещё одном небольшом рандомизированном исследовании, опубликованном в 2025 году, и кокосовая вода, и вода с лимоном повышали уровень цитрата в моче, однако авторы подчеркнули необходимость подтверждения этих результатов в более крупных исследованиях.

Тем не менее нельзя делать вывод, что кокосовая вода «лечит почки».

Более того, для некоторых людей со сниженной функцией почек высокое содержание калия может стать проблемой. Национальный почечный фонд рекомендует людям с заболеваниями почек с осторожностью употреблять кокосовую воду как напиток с высоким содержанием калия.

Гранатовый сок и сердце: один из напитков с наиболее убедительными доказательствами

Гранат богат полифенолами, а его влияние на сердечно-сосудистую систему изучалось в ряде клинических исследований.

В анализе 14 клинических исследований с участием 573 человек употребление гранатового сока было связано с определённым снижением систолического и диастолического артериального давления.

В других рандомизированных исследованиях также наблюдалось кратковременное снижение артериального давления.

Однако и здесь есть большая разница:

вероятное положительное влияние на артериальное давление ≠ лечение сердечного заболевания.

Гранатовый сок не заменяет лекарства при инфаркте, сердечной недостаточности или гипертонии. Кроме того, по сравнению с цельными фруктами в соках может быть меньше клетчатки и больше концентрированного природного сахара.

Каким рекомендациям на изображении можно доверять больше?

Если оценивать изображение одним предложением, то в нём есть места, где полезные продукты правильно связаны с соответствующими органами, однако заголовок «organ healing» — «лечит органы» — научно чрезмерно преувеличен.

В моркови содержится важный для зрения провитамин A. Нитраты свёклы могут влиять на работу кровеносных сосудов, однако результаты исследований мозга пока неоднозначны. Данные о влиянии гранатового сока на артериальное давление выглядят многообещающими. Но недостаточно оснований представлять имбирь, воду с лимоном и кокосовую воду как средство, которое «очищает» или «восстанавливает» определённый орган.

Самое важное правило

Морковь, свёкла, лимон, имбирь, кокос и гранат могут занимать своё место в здоровом питании. Но неправильно представлять организм как совокупность шести отдельных органов, которые можно «ремонтировать» по отдельности.

Сердце, почки, печень, мозг, глаза и лёгкие — части единого организма, связанные между собой.

Поэтому главный способ заботиться о них — не один «чудодейственный сок», а сбалансированное питание, достаточная физическая активность, сон, отказ от курения, ограничение алкоголя и необходимое медицинское наблюдение.

Особенно людям с заболеваниями почек, сердца или сахарным диабетом перед употреблением большого количества различных соков желательно проконсультироваться с врачом.

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