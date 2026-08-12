Жительница Индии установила новый рекорд Гиннесса по длине волос

·84·Мир
Жительница Индии установила новый рекорд Гиннесса по длине волос

Человеческая воля, терпение и уважение к национальным ценностям порой приводят к результатам мирового масштаба. Жительница Индии Рену Дхариял (Рену Дхариял) вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своим волосам длиной 8 футов 10 дюймов (2,44 метра) и завоевала титул женщины с самыми длинными волосами на планете.

Украинка свергнута с пьедестала: как был зафиксирован рекорд Рену?

Рену Дхариял, ведущая на YouTube блог о красоте и уходе за волосами, официально признана обладательницей самых длинных волос среди ныне живущих женщин. Ей удалось обойти украинку Алия Носирова, до сих пор владевшую этим титулом (длина её волос — 8 футов 5,3 дюйма).

По словам Рену, с 2015 года, то есть более 11 лет, она вообще не стригла волосы и занималась только их отращиванием.

«Я непрерывно отращиваю волосы с 2015 года. В индийской культуре и наших древних традициях длинные волосы считаются символом исключительной красоты и целомудрия женщины. Именно эти национальные ценности вдохновили меня отрастить волосы до такой длины», — сказала Рену представителям Книги рекордов Гиннесса.

Природные секреты и уход, занимающий много часов

Сохранять волосы, длина которых приближается к 2,5 метра, и поддерживать их здоровье совсем непросто. Рену не скрывает, что за этой красотой стоит большой труд и немало усилий:

«Уход за такими длинными волосами требует огромного терпения. Каждый раз я трачу часы на их мытьё, сушку и аккуратное расчёсывание. Я никогда не использую химические средства — мой главный секрет заключается исключительно в натуральных продуктах».

Исторический рекорд по-прежнему принадлежит Китаю!

Для справки: хотя Рену Дхариял является рекордсменкой среди ныне живущих женщин, абсолютный рекорд среди женщин за всю историю человечества принадлежит китаянке Se Сзюпинг (Ксие Киупинг). Согласно официальным измерениям, проведённым в 2004 году, длина её волос составляла невероятные 18 футов 5,54 дюйма (почти 5,63 метра).

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Рену ДариялКнига рекордов ГиннессаYouTubeАлия НасыроваСе Цюпин
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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