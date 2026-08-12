Умные водонагреватели: Ресервоир представила новое устройство для дома и энергосети

·37·Технологии
Умные водонагреватели: Ресервоир представила новое устройство для дома и энергосети

Пришло время кардинально обновить водонагреватели — одну из самых недооценённых, но наиболее значимых по энергопотреблению бытовых категорий техники. Обычно люди вспоминают об этих устройствах лишь тогда, когда из душа начинает идти холодная вода или происходит авария. На них приходится около 18% энергобюджета дома, а сами они считаются одной из главных причин затоплений жилых помещений. По данным иксбт.ком и других технологических изданий, стартап Ресервоир, взявшийся решить эту проблему, смог привлечь $8 млн инвестиций для создания своих умных водонагревателей. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Люк Уинстон-Альманзар, бывший директор по развитию бизнеса компании Формлабс, занимающейся 3Д-печатью, основал проект Ресервоир вместе с Габриэлем Пари-Амон и Джейком Фелсером. По его словам, традиционные водонагреватели совершенно «неумны», а энергия, необходимая для их работы, может превышать ту, что расходуется на поездку на электромобиле. Новый начальный капитал в размере $8 млн был привлечён под руководством Асймметрик Капитал Партнерс при участии Фундер Коллективе и МКДж.

Умные технологии и стабилизация энергосети

После завершения раунда финансирования компания расширяет установку своих устройств в домах Бостона и прилегающих районов — на первом для неё рынке. На данный момент Ресервоир установила около 100 устройств, а к концу следующего года планирует довести их число до 1000. Уинстон-Альманзар отметил, что это означает выход на мегаваттный масштаб по мощности, а хранение мегаватт-часов энергии в виде горячей воды способно значительно повысить стабильность энергосетей.

В отличие от большинства обычных устройств, Ресервоир умеет заранее прогнозировать потребность потребителей в горячей воде. Это позволяет системе нагревать бак в периоды низкого спроса на электроэнергию и низких цен. Кроме того, тепловой насос устройства почти в четыре раза эффективнее обычного электрического водонагревателя и в пять раз эффективнее модели, работающей на природном газе.

Удобство для потребителей и планы на будущее

Представители стартапа хорошо понимают, что рядовых покупателей нельзя привлечь только возможностью хранения энергии, пусть даже она и представляет интерес для специалистов энергосетей. Большинство людей покупают первый водонагреватель, который оказывается в наличии у сантехника, когда старый выходит из строя. Поэтому команда Ресервоир руководствуется принципом: экологичный продукт одновременно должен быть и самым удобным.

Чтобы создать устройство, которое люди будут сами искать и покупать, в него добавили ряд функций, отсутствующих у обычных водонагревателей. В частности, функция прогнозируемого нагрева тесно связана с накопителем энергии. После установки в доме устройство Ресервоир в течение первого месяца изучает привычки потребления воды и обучает специальную модель искусственного интеллекта. После завершения обучения система запускает тепловой насос в наиболее эффективные и экономичные периоды, чтобы экономить деньги и обеспечивать достаточный запас горячей воды.

В будущем Ресервоир планирует объединить парк своих устройств и участвовать в программах коммунальных служб по управлению спросом. Такие программы приносят крупным потребителям существенный доход за отказ от потребления энергии из сети в определённые периоды. Уинстон-Альманзар сообщил, что компания рассматривает способы использовать эти выплаты для сохранения доступной цены продуктов Ресервоир.

ReservoirВодонагревателиСтартапыИнвестицииТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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