Фермер, доверившийся искусственному интеллекту, потерял урожай с 10 гектаров

В Китае 67-летний фермер, последовав совету искусственного интеллекта, лишился урожая кунжута площадью почти 10 гектаров. Об этом сообщило местное издание Ктвант.

Фермер из провинции Аньхой на протяжении года консультировался с искусственным интеллектом по вопросам посева, внесения удобрений и использования пестицидов. В июле он спросил, как бороться с сорняками и вредителями на кунжутном поле.

Искусственный интеллект рекомендовал ему использовать несколько препаратов. Фермер, не посоветовавшись с агрономами, обработал поле рекомендованными средствами. Уже на следующий день всходы кунжута, как и сорняки, начали засыхать и погибать.

Один из специалистов выяснил, что препараты в основном применяются против широколиственных сорняков на соевых полях. Поэтому использовать их на кунжутном поле в полном объёме было нельзя.

Этот случай показал, что безоговорочно следовать рекомендациям искусственного интеллекта без консультации со специалистами может быть опасно.

В то же время искусственный интеллект открывает большие возможности в науке. Ранее учёные Стэнфордского университета с помощью модели Эво 2 создали новые бактериофаги, способные уничтожать бактерии Э. коли.

Проектирование геномов с помощью ИИ в будущем может помочь в разработке новых лекарственных препаратов. Однако наряду с этой технологией актуальными остаются вопросы биобезопасности и защиты от биологических угроз.