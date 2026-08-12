Фермер, доверившийся искусственному интеллекту, потерял урожай с 10 гектаров

·90·Мир
Фермер, доверившийся искусственному интеллекту, потерял урожай с 10 гектаров

В Китае 67-летний фермер, последовав совету искусственного интеллекта, лишился урожая кунжута площадью почти 10 гектаров. Об этом сообщило местное издание Ктвант.

Фермер из провинции Аньхой на протяжении года консультировался с искусственным интеллектом по вопросам посева, внесения удобрений и использования пестицидов. В июле он спросил, как бороться с сорняками и вредителями на кунжутном поле.

Искусственный интеллект рекомендовал ему использовать несколько препаратов. Фермер, не посоветовавшись с агрономами, обработал поле рекомендованными средствами. Уже на следующий день всходы кунжута, как и сорняки, начали засыхать и погибать.

Один из специалистов выяснил, что препараты в основном применяются против широколиственных сорняков на соевых полях. Поэтому использовать их на кунжутном поле в полном объёме было нельзя.

Этот случай показал, что безоговорочно следовать рекомендациям искусственного интеллекта без консультации со специалистами может быть опасно.

В то же время искусственный интеллект открывает большие возможности в науке. Ранее учёные Стэнфордского университета с помощью модели Эво 2 создали новые бактериофаги, способные уничтожать бактерии Э. коли.

Проектирование геномов с помощью ИИ в будущем может помочь в разработке новых лекарственных препаратов. Однако наряду с этой технологией актуальными остаются вопросы биобезопасности и защиты от биологических угроз.

КитайАньхойСтэнфордский университетEvo 2
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Люди в Великобритании платят £1,200, чтобы стать свиньями? (видео)Люди в Великобритании платят £1,200, чтобы стать свиньями? (видео)Сегодня, 16:54В Индии семеро рабочих нашли алмаз стоимостью 52 тысячи долларовВ Индии семеро рабочих нашли алмаз стоимостью 52 тысячи долларовСегодня, 16:39В Колумбии отец своим телом спас 2-месячного ребенка от смертиВ Колумбии отец своим телом спас 2-месячного ребенка от смертиСегодня, 16:3297-летнюю женщину спасли от наводнения в Индии на банановом плоту97-летнюю женщину спасли от наводнения в Индии на банановом плотуСегодня, 16:25Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально поженились (видео)Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально поженились (видео)Сегодня, 15:59Жительница Индии установила новый рекорд Гиннесса по длине волосЖительница Индии установила новый рекорд Гиннесса по длине волосСегодня, 15:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов