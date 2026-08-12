Смартфон Redmi К100 Pro Max показал рекордный результат в первый же день

·70·Технологии
Смартфон Redmi К100 Pro Max показал рекордный результат в первый же день

Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, в официальном заявлении президента компании Лу Вэйбина были раскрыты технические характеристики нового смартфона и первые результаты продаж. Столь тёплый приём со стороны покупателей объясняется тем, что устройство обладает впечатляющими характеристиками и полностью отвечает современным требованиям. Такой резкий скачок в сегменте флагманов неизбежно повлияет и на конкурентную среду рынка.

Впечатляющий экран и передовые технологии

Новый флагман Redmi вобрал в себя самые современные разработки и предназначен для просмотра контента высокого качества. Смартфон оснащён плоским ОЛЭД-экраном диагональю 6,9 дюйма и разрешением 2608 × 1200 пикселей. Дисплей также поддерживает высокую частоту обновления 185 Hz и изготовлен с использованием материалов М11.

Основная камера с оптической стабилизацией делает снимки с разрешением 200 Мп. В дополнение к ней установлены перископический телефотомодуль на 50 Мп и сверхширокоугольный объектив с таким же разрешением. Такая комбинация позволяет пользователям создавать фото- и видеоконтент профессионального уровня.

Ёмкая батарея и компактный дизайн

Одной из самых примечательных особенностей устройства является аккумулятор. Его ёмкость составляет 9070 mAh, а доля кремния в составе достигает 16%. Несмотря на столь большую батарею, толщина корпуса смартфона составляет всего 8,45 мм, а вес — 238 граммов.

Возможности зарядки также весьма широки: поддерживаются проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная мощностью 50 Вт. Кроме того, устройство может заряжать другие гаджеты в режиме обратной зарядки — по проводу при мощности 27 Вт и беспроводным способом при мощности 22,5 Вт.

Задняя панель изготовлена из стекловолокна, а корпус полностью защищён от воды и пыли по стандартам ИП66, ИП68 и ИП69. Для обеспечения безопасности под экраном установлен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. В качестве программного обеспечения используется HyperOS 3.0, а для быстрой передачи данных предусмотрен порт USB 3.2 Ген 1. Аудиосистема по схеме 2.1 канала с акустикой Босе гарантирует высокое качество звука.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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