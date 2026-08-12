Наполи близок к трансферу Бенуа Бадьяшиля

·41·Спорт
Наполи близок к трансферу Бенуа Бадьяшиля

Итальянский «Наполи» рассчитывает подписать защитника «Челси» Бенуа Бадьяшиля. Несмотря на то что лондонский клуб повысил запрашиваемую сумму, ожидается, что переговоры завершатся успешно. По данным Goal.com, французский футболист стал главной целью главного тренера Массимилиано Аллегри в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Представитель Серии А планирует усилить линию обороны, пригласив французского футболиста. Клубы достигли предварительной договорённости об аренде стоимостью 3 миллиона евро. Однако переговоры об окончательной сумме выкупа всё ещё продолжаются.

Детали трансфера и личная мотивация

Сам футболист также активно хочет перебраться на стадион «Диего Армандо Марадона». Бенуа Бадьяшиль считает переход в «Наполи» приоритетом и отклонил предложения от другого неназванного английского клуба. Это ещё больше укрепляет позицию итальянской команды.

Изначально «Челси» требовал включить обязательство о выкупе в размере 15 миллионов евро. Позже стороны заменили его правом выкупа, однако лондонцы повысили сумму с 18 до 20 миллионов евро. Сейчас руководство «Наполи» работает над тем, чтобы максимально снизить стоимость трансфера.

Кризис в обороне и планы Аллегри

Попытка «Наполи» подписать центрального защитника «Челси» стала особенно важной задачей из-за серьёзного кризиса травм в обороне команды. Основной защитник Алессандро Бонджорно перенёс операцию на колене и выбыл на срок от трёх до четырёх месяцев.

Кроме того, Сэм Бёкема получил травму ахиллова сухожилия, а Лука Мариануччи недавно порвал связки колена. Эти потери создали для Массимилиано Аллегри серьёзные проблемы с выбором вариантов в обороне на предсезонном этапе.

Поскольку сам футболист хочет присоединиться к команде, а финансовая разница между сторонами невелика, «Наполи» надеется быстро завершить трансфер. Аллегри хочет как можно скорее интегрировать французского защитника в состав и привлечь его к команде до начала нового сезона.

НаполиЧелсиБенуа БадьяшильСерия AТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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