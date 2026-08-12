Лаутаро Мартинес и Барселона: Деку встретился с агентом

·38·Спорт
Лаутаро Мартинес и Барселона: Деку встретился с агентом

Испанская Барселона продолжает планировать усиление линии атаки на трансферном рынке. Каталонский клуб всерьёз рассматривает вариант с Лаутаро Мартинесом, если не сможет подписать форварда Атлетико Мадрид Хулиана Альвареса. На фоне этого интереса появились сообщения о встрече спортивного директора Деку с агентом футболиста. Об этом сообщает Goal.com.

Трудности с трансфером Хулиана Альвареса

Как сообщает Goal.com, Барселона уже несколько недель работает над трансфером Хулиана Альвареса. Однако Атлетико Мадрид сохраняет непреклонную позицию по этому вопросу. Мадридский клуб подчёркивает, что готов отпустить своего нападающего только после полной выплаты отступных, указанных в его контракте.

Именно затягивание переговоров и финансовые требования вынуждают каталонский клуб искать альтернативные варианты. В результате внимание переключилось на капитана и главного нападающего итальянского Интера Лаутаро Мартинеса.

Реакция Интера и болельщиков

Сообщения испанских СМИ вызывают напряжённую атмосферу в Милане и разочарование среди болельщиков Интера. Фанаты команды серьёзно опасаются, что их лидер и капитан покинет клуб в летнее трансферное окно.

Тем не менее итальянские источники и близкие к руководству Интера лица категорически опровергают эти слухи. Миланский клуб открыто заявил, что не намерен продавать своего главного бомбардира и видит его будущее в центре проекта команды.

Таким образом, Барселоне, вероятно, придётся изучить и другие альтернативы для усиления атаки. Ситуация вокруг Лаутаро Мартинеса может стать одной из самых интересных и обсуждаемых тем летнего трансферного окна.

Лаутаро МартинесБарселонаИнтерХулиан АльваресТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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