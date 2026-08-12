Рейс отменили из-за поведения ребёнка

В Канаде рейс отменили после того, как маленький пассажир отказался пристегнуть ремень безопасности на борту самолёта. В результате всех пассажиров перерегистрировали на рейс следующего дня. Об этом сообщила BBC.

Инцидент произошёл 6 августа на самолёте авиакомпании Портер Аирлинес, который должен был вылететь из Виктории в Торонто. Во время подготовки к полёту ребёнок стоял на своём кресле и отказывался пристегнуть ремень безопасности.

Родители ребёнка и члены экипажа пытались убедить его пристегнуться, однако он не соглашался. После этого экипаж вернул самолёт к терминалу и высадил ребёнка вместе с родителями.

Авиакомпания заявила, что самолёт не может взлететь, если такие требования безопасности не выполнены. Из-за задержки воздушное судно не смогло вылететь до полуночи, поэтому всех пассажиров разместили на рейсе следующего дня.

Эксперт признала решение правильным

Эксперт по безопасности детей в авиации Лиа Тусо сочла решение экипажа правильным. По её словам, ребёнок, не пристёгнутый ремнём безопасности, при сильной турбулентности, особенно во время взлёта или посадки, может выпасть со своего места и создать опасность для себя и других пассажиров.

Инцидент вызвал активные обсуждения в социальных сетях. Одни пользователи заявили, что родители должны строже контролировать своего ребёнка, тогда как другие отметили, что дети могут бояться самолёта или испытывать трудности с пристёгиванием ремня.

По словам одной из пассажирок, Арие Козуч, ребёнок не капризничал, а, напротив, выглядел испуганным. Он даже спрятался под сиденьем и снова забрался туда, когда экипаж попытался пристегнуть его ремнём.