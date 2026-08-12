Мотоциклист, сбежавший от ДПС и снявший это на видео, арестован на 15 суток (видео)

В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая водителем мотоцикла и вызвавшая широкий общественный резонанс. На ней видно, как водитель демонстративно проигнорировал законное требование инспекторов дорожно-патрульной службы (ДПС) остановиться и продолжил движение на высокой скорости.

Опасная гонка возле парка «Yangi O‘zbekiston»

Как выяснилось, нарушение и видеозапись были зафиксированы на одной из оживлённых дорог, соединяющих Ташкентскую область и столицу, — в районе парка «Yangi O‘zbekiston». Мотоциклист грубо нарушил правила безопасности дорожного движения и требования сотрудников органов внутренних дел, создав угрозу жизни других участников движения.

Реакция ГУВД и решение суда

Как сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения ГУВД города Ташкента, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками ГУВД, личность нарушителя-мотоциклиста была незамедлительно установлена. В отношении него были составлены административный протокол и необходимые документы по соответствующим статьям Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

Решением суда по уголовным делам, рассмотревшего дело, водителю, не подчинившемуся законному требованию сотрудника ДПС и создавшему угрозу безопасности движения, назначено 15 суток административного ареста.

Категории «A» нет, только «B»: нарушителя ждут дополнительные меры

В ходе расследования выяснилось ещё одно важное обстоятельство. У водителя вообще не было обязательного водительского удостоверения категории «A», необходимого для управления мотоциклом. У него имелось лишь удостоверение категории «B», дающее право управлять легковыми автомобилями.

Как предупредили в Управлении безопасности дорожного движения ГУВД, после отбытия 15 суток административного ареста водитель не сможет просто забрать транспортное средство. В связи с отсутствием у него соответствующей категории «A» в отношении вопроса получения мотоцикла со штрафной площадки или его владения будут приняты дополнительные строгие меры в соответствии с законодательством.

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