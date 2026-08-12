Будущее SpaceX связано с искусственным интеллектом

Глава SpaceX Илон Маск в выступлении перед сотрудниками заявил, что технологии искусственного интеллекта будут играть решающую роль в будущем компании. Как пишет иксбт.ком, в ближайшие годы направление искусственного интеллекта, как ожидается, станет основной частью стоимости компании и превзойдёт традиционное ракетостроение и проекты спутников. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как сообщается, в начале текущего года SpaceX присоединила к своей структуре стартап xAI, основанный Илоном Маском в 2023 году. Эта компания разработала широко известного чат-бота Grok и управляет кластером мощных суперкомпьютеров Колоссус в штате Теннесси, США. Это стало первым шагом в технологической трансформации компании.

Резкий поворот в финансовых показателях

В 29-минутном выступлении, состоявшемся через неделю после публикации первого квартального отчёта компании после выхода на биржу, Маск подробно рассказал об огромных инвестициях в искусственный интеллект. По его словам, доходы от этого направления вскоре превысят прибыль всех остальных сфер.

«Наши доходы от искусственного интеллекта превзойдут другие доходы всей SpaceX уже в сентябре — в следующем месяце — и значительно превысят их в четвёртом квартале», — заявил Илон Маск в своём выступлении. Это свидетельствует о начале новой эры для аэрокосмического гиганта.

Амбициозные планы на ближайшие пять лет

По прогнозу Маска, в ближайшие четыре-пять лет искусственный интеллект будет составлять целых 99 процентов общей стоимости SpaceX. Он особо отметил, что через пять лет этот показатель станет неизбежным, а стоимость компании достигнет беспрецедентного астрономического уровня.

В настоящее время компания стремительно расширяет свою инфраструктуру. В частности, согласно планам, к концу следующего года предполагается запустить вычислительные мощности для искусственного интеллекта общей мощностью 10 гигаватт. Это создаст прочную основу для будущих технологических прорывов.