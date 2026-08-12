Свадьба Роналду и Джорджины: детали, привлекшие внимание

Знаменитая звезда футбольного мира Криштиану Роналду женился на своей возлюбленной, модели и инфлюенсере Джорджине Родригес, с которой они вместе уже много лет. Церемония бракосочетания пары состоялась 11 августа в Португалии. Об этом представители Роналду сообщили Reuters.

После свадьбы Роналду опубликовал на своей странице в Instagram фотографию руки Джорджины с обручальными кольцами. Этот пост за короткое время вызвал большой интерес среди болельщиков. В частности, всего через 30 минут после публикации снимок набрал более трех миллионов лайков.

Как выяснилось, одна из самых ожидаемых церемоний года прошла в прибрежном городе Кашкайш, расположенном недалеко от столицы Португалии Лиссабона. В торжестве также приняли участие пятеро детей Роналду и Джорджины.

Пара вместе почти 10 лет

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес живут вместе почти 10 лет. Они познакомились в магазине Гукки в Мадриде, где работала Джорджина. В то время Роналду выступал за клуб «Реал Мадрид».

Интересно, что ровно год назад, 11 августа, Роналду сделал Джорджине предложение. Тогда Родригес опубликовала в соцсети фотографию с большим обручальным кольцом и написала по-испански: «Да, я согласна. В этот раз и на всю жизнь».

Так многолетние отношения перешли на новый этап — официальное заключение брака.

Футбольная карьера Роналду

За профессиональную карьеру Криштиану Роналду защищал цвета лиссабонского «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Ювентус», а также клуба «Ан-Наср» изСаудовской Аравии.

Недавно футболист принял участие в своем шестом чемпионате мира. Это рекорд по количеству участий в чемпионатах мира среди мужчин. Роналду делит это достижение с аргентинской футбольной звездой Лионельем Месси.

Таким образом, 11 августа вошло в историю Роналду не только как одна из важных дат его спортивной карьеры, но и как один из самых счастливых дней в личной жизни.