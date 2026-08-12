Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально поженились (видео)

Сообщения о том, что Криштиану Роналду и его давняя возлюбленная Джорджина Родригес поженятся, неоднократно обсуждались. Ожидалось, что свадьба пары пройдет в роскошной обстановке и на ней будут присутствовать многие знаменитые гости.

Однако, по данным издания Ус виклй, Роналду и Джорджина официально зарегистрировали брак 11 августа в Португалии. Вместо большой пышной церемонии влюбленные предпочли отметить этот важный день в кругу только самых близких людей. На торжестве также присутствовали пятеро детей Роналду и Джорджина.

Футбольная звезда поделился на своей странице в Instagram фотографией обручальных колец с надписью “К&амп;Г”, подтвердив, что они поженились.

Таким образом, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес, много лет живущие вместе, официально скрепили свои отношения браком. Желаем им долгой и счастливой семейной жизни.