Кристиан Кофане высказался о слухах о переходе в Арсенал и цене в 100 миллионов

Талантливый нападающий леверкузенского «Байера» Кристиан Кофане впервые прокомментировал свою трансферную стоимость и появившиеся слухи о возможном переходе в лондонский «Арсенал». Как сообщает Goal.com, 20-летний футболист привлёк внимание ведущих европейских клубов, включая лондонский «Арсенал», благодаря ярким выступлениям в Бундеслиге. Об этом Goal.com сообщает .

Сообщается, что команда Микеля Артеты ищет динамичных игроков для усиления линии атаки, а Кофане полностью соответствует трансферной стратегии клуба. Однако молодой нападающий заявил, что не осведомлён о подобных сообщениях и сосредоточен исключительно на игре на футбольном поле.

Футболист был удивлён оценкой в 100 миллионов евро, объявленной его агентом

В интервью Колнер Стадт-Анзеигер Кристиан Кофане рассказал о трансферном интересе. По его словам, подобные разговоры до него не доходили, и он лично не связывался ни с одной из сторон.

Футболист, ярко проявивший себя в текущем сезоне, ещё больше удивился, узнав об оценке в 100 миллионов евро, которую ему определил агент Эрик Деполо. В то время как портал Трансфермаркт оценивает игрока пока в 40 миллионов евро, столь огромная сумма от его агента стала для Кофане неожиданностью.

«Ого. Нет, я не знал об этом. Вы меня совсем не знаете: я не интересуюсь социальными сетями и тому подобными вещами», — заявил нападающий, не скрывая своего удивления.

Кофане сосредоточен на развитии в «Байере»

По словам молодого футболиста, его агент или СМИ могут говорить что угодно, однако его главная задача — просто играть в футбол. Для 20-летнего игрока, стабильно выступающего за «Байер» из Леверкузена, немецкий клуб является подходящей средой для совершенствования своих навыков.

В настоящее время его действующий контракт с немецким клубом рассчитан до 2029 года, что даёт «Байеру» из Леверкузена преимущество в будущих переговорах. Говоря о своём будущем, Кофане добавил, что сейчас сосредоточен только на футболе, но начнёт думать об этом после того, как журналисты подняли данную тему.