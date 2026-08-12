Трансфер Лаутаро Мартинеса: ситуация вокруг Барселоны и Интера

·45·Спорт
Трансфер Лаутаро Мартинеса: ситуация вокруг Барселоны и Интера

Испанская Барселона рассматривает альтернативные варианты для усиления линии атаки в летнее трансферное окно. Сообщается, что каталонцы могут обратить внимание на нападающего Интера Лаутаро Мартинеса, если не смогут подписать Хулиана Альвареса, который является главной трансферной целью команды. Этот возможный интерес вызвал жаркие обсуждения в футбольном мире. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

В последние недели руководство Барселоны активно работало над трансфером Хулиана Альвареса. Однако Атлетико Мадрид не намерен отпускать своего футболиста и настаивает на полной выплате суммы отступных. Высокая стоимость трансфера и непримиримая позиция мадридского клуба вынуждают каталонцев искать других игроков.

Подробности встречи Деку с агентом

По данным испанских СМИ, на этом фоне спортивный директор Барселоны Деку провёл переговоры с агентом Лаутаро Мартинеса. Однако, согласно информации Фабрицио Романо на его ЁуТубе-канале, встреча не ограничивалась только аргентинским нападающим. Агент Алехандро Камано также представляет других футболистов, поэтому повестка встречи была значительно шире.

Источники, близкие к миланскому Интеру и самому футболисту, утверждают, что относятся к этим слухам очень спокойно. По сообщениям из Милана, итальянский клуб не намерен продавать своего капитана. Руководство нерадзурри прекрасно понимает, насколько Лаутаро важен для будущего команды, и готово отклонить любые попытки добиться его ухода.

Тревога болельщиков Интера и будущее

Тем не менее эти трансферные слухи вызвали определённую тревогу среди болельщиков Интера. Любые новости о главном бомбардире команды не остаются без внимания фанатов. Действующий контракт между клубом и футболистом, а также отношения сторон пока исключают вероятность трансфера.

На данном этапе Хулиан Альварес остаётся главным приоритетом для Барселоны. Если переговоры с Атлетико Мадридом не принесут положительного результата, каталонцы могут серьёзнее рассмотреть другие кандидатуры. Однако твёрдая позиция миланского клуба по Лаутаро Мартинесу осложняет осуществление этого трансфера.

Подводя итог, можно сказать, что по мере приближения летнего трансферного окна слухов вокруг европейских грандов становится всё больше. Пока Барселона продолжает искать возможности для усиления атаки, Интер предпринимает все меры для сохранения своего лидера. Ближайшие месяцы дадут окончательный ответ на этот вопрос.

Лаутаро МартинесБарселонаИнтерХулиан АльваресТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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