97-летнюю женщину спасли от наводнения в Индии на банановом плоту

Во время сильного наводнения в индийском штате Ассам родственники 97-летней Локады Дуарх вывезли её в безопасное место на простом плоту, сделанном из банановых стволов.

Когда в полночь 19 июля вода хлынула в деревню Чаринг, для эвакуации Локады, которая почти не могла самостоятельно подняться с постели, не было ни лодки, ни спасателей, ни соседей, готовых помочь. Тогда её невестка Борнали Баруа и её супруг посадили пожилую женщину на самодельный плот из банановых стволов и повезли к убежищу сквозь сильное течение.

Глубина воды составляла 90–120 сантиметров, а течение было настолько сильным, что им пришлось, держась друг за друга и опираясь на палки, медленно продвигаться вперёд. Через час все трое добрались до временного убежища, организованного вдоль национальной автомагистрали.

Наводнение разрушило не только их дом, но и хозяйство Борнали Баруа, которое она создавала годами. Ранее она работала журналисткой, в 2016 году занялась животноводством, а в 2019 году была признана «Лучшим фермером-животноводом» Ассама.

В её хозяйстве было около 300 коз, 500 уток, 1 000 кур и рыба. В результате наводнения она потеряла большую часть скота, в том числе 300 уток, 300 кур и множество коз. Также были повреждены машина для приготовления корма, мебель, ноутбуки, транспортные средства и семейная коллекция книг.

Хотя наводнения в Ассаме являются обычным явлением, специалисты отмечают, что в последние годы их частота, сила и масштабы превышают исторические нормы. По их словам, этому способствуют сильные осадки, заиление рек, сокращение лесов, вырубка гор и инфраструктура, недостаточно адаптированная к наводнениям.

Семья Баруа в течение 10 дней жила во временном убежище. Несколько дней там также не было электричества и мобильной связи. Несмотря на это, даже незнакомые люди помогали семье — готовили еду, убирали и ухаживали за уцелевшими козами.

Сейчас Борнали и её семья живут в доме соседа рядом с разрушенным жилищем. Они планируют вернуться домой. Однако Борнали не хочет покидать деревню.

Она поняла, что в будущем, если сильные дожди повторятся, необходимо поднять фундамент дома, построить специальную платформу в качестве безопасного места, а также заранее запасти продукты питания и питьевую воду.