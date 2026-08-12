4 выходных дня в преддверии Дня независимости: кто и когда выйдет на работу?

·41·Общество
4 выходных дня в преддверии Дня независимости: кто и когда выйдет на работу?

В связи с Днём независимости в Узбекистане приближаются очередные продолжительные выходные. В этом году одни сотрудники будут отдыхать подряд 4 дня, а другие — 3 дня.

Согласно указу президента PF–257, подписанному 24 декабря 2025 года, 31 августа 2026 года — понедельник объявлен дополнительным выходным днём для всех работников независимо от типа рабочей недели.

При пятидневной рабочей неделе — 4 выходных дня подряд

Для работающих по пятидневной рабочей неделе в преддверии праздника образуются довольно продолжительные выходные.

  • 29 августа — суббота, обычный выходной день.

  • 30 августа — воскресенье, обычный выходной день.

  • 31 августа — понедельник, дополнительный выходной день.

  • 1 сентября — вторник, День независимости.

Таким образом, сотрудники с пятидневным рабочим графиком будут отдыхать четыре дня подряд — с 29 августа по 1 сентября. 1 сентября в соответствии с Трудовым кодексом является официальным нерабочим праздничным днём.

Сколько выходных будет при шестидневной рабочей неделе?

Для работающих по шестидневной рабочей неделе 29 августа — суббота обычно является рабочим днём.

Их выходные:

  • 30 августа — воскресенье,

  • 31 августа — дополнительный выходной день,

  • 1 сентября — День независимости

продлятся три дня подряд. В указе 31 августа объявлено выходным днём для всех работников независимо от типа рабочей недели.

Работа начнётся 2 сентября

После продолжительных выходных 2 сентября, в среду, будет обычным рабочим днём.

Таким образом, если не будет принято отдельное новое решение, работающие по пятидневной рабочей неделе выйдут на работу после 4 выходных дней, а работающие по шестидневной — после 3 выходных, в среду. В указе президента для празднования Дня независимости в 2026 году, помимо 31 августа, дополнительных выходных дней не установлено.

Краткий календарь

Дата

День недели

Статус

29 августа

Суббота

При пятидневной неделе — выходной, при шестидневной — рабочий день

30 августа

Воскресенье

Выходной день

31 августа

Понедельник

Дополнительный выходной для всех

1 сентября

Вторник

День независимости

2 сентября

Среда

Обычный рабочий день

При пятидневной рабочей неделе сотрудникам предоставляются два выходных дня в неделю, а при шестидневной — один; общим выходным днём считается воскресенье.

Итак, есть возможность для небольшого отпуска

Четырёхдневный перерыв для работающих по пятидневной рабочей неделе может стать удобной возможностью для короткого путешествия, семейного отдыха или просто восстановления сил.

Главное — не перепутать даты: отдых начинается 29 августа, 1 сентября отмечается День независимости, а с 2 сентября восстанавливается обычный рабочий режим.

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Узбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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