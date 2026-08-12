Манчестер Сити подписал Херонимо Рульи из «Марселья»

·37·Спорт
Манчестер Сити подписал Херонимо Рульи из «Марселья»

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» активно работает на трансферном рынке и укрепил вратарскую линию опытным голкипером. По данным иксбт.ком, клуб официально объявил о переходе 34-летнего аргентинского вратаря Херонимо Рульи из «Марселья». Трансфер состоялся после перехода воспитанника клуба Джеймса Траффорда в «Лидс Юнайтед». Об этом Goal.com сообщает .

Опытный вратарь уже знаком «Манчестер Сити», поскольку в сезоне-2016/17 он также переходил в клуб, чтобы защищать его цвета. Однако в тот период ему не удалось выйти на поле в официальных матчах основной команды. Спустя годы Херонимо вернулся в клуб, накопив большой опыт в ведущих европейских чемпионатах и на международной арене.

Новый контракт и изменения во вратарской линии

Согласно соглашению, подписанному сторонами, Херонимо Рульи заключил с «Манчестер Сити» контракт до лета 2028 года. Сообщается, что сумма трансфера составила около 1,7 млн фунтов стерлингов. Опытный голкипер станет дублёром Джанлуиджи Доннаруммы и будет его подстраховывать.

Как стало известно, руководство «Манчестер Сити» решило оперативно закрыть вакансию на позиции вратаря после ухода Джеймса Траффорда в «Лидс Юнайтед». Переход Рульи стал прямым ответом на эту потребность. Руководство клуба рассчитывает на его богатый опыт выступлений на международной арене.

Первые впечатления футболиста

Херонимо Рульи не скрывал радости по поводу возвращения в манчестерский клуб и заявил, что готов вновь испытать себя в одной из самых требовательных футбольных сред мира. По его словам, репутация клуба и высокие стандарты упростили принятие этого решения.

&лдкуо;Для меня это прекрасная возможность, и я не мог её упустить. Когда появляется возможность присоединиться к «Манчестер Сити», вы, конечно, соглашаетесь на неё,&рдкуо; — отметил Херонимо Рульи в интервью клубной пресс-службе. Футболист также добавил, что всегда считает развитие и обучение своими главными приоритетами.

Мнение спортивного директора и будущее команды

Футбольный директор «Манчестер Сити» Уго Виана также прокомментировал трансфер, отметив, что профессиональные качества Херонимо сыграли решающую роль в процессе выбора. По его словам, теперь вратарская группа клуба сформирована в очень сильном составе.

&лдкуо;Опыт, который он приносит, очевиден — он много лет играл на самом высоком уровне. Джиджо, Маркус Беттинелли и Рульи вместе образуют отличную группу,&рдкуо; — сказал Уго Виана. Также сообщается, что тренерский штаб доволен состоянием вратарской линии.

Манчестер СитиХеронимо РульиПремьер-лигаТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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