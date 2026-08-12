В Колумбии отец своим телом спас 2-месячного ребенка от смерти

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Среди трагедии, вызванной разрушительным землетрясением в Колумбии, проявился беспримерный пример отцовской любви и силы духа. В городе Кали спасателям удалось живым и невредимым извлечь из-под завалов 2-месячного ребенка, который провел там более 48 часов.

Запах газа и плач из-под завалов

Когда местная полиция и спасатели расчищали завалы и проводили поисково-спасательные работы, из-под обломков рухнувшего здания донесся слабый плач ребенка. Несмотря на сильную утечку газа в этом районе и высокий риск взрыва, двое полицейских и местные волонтеры, рискуя жизнью, начали разбирать завалы вручную.

Под тяжелыми бетонными плитами спасателям открылась страшная и одновременно трогательная картина: несмотря на то что отец оказался накрыт обломками, он прикрыл собой и крепко прижал к груди своего 2-месячного ребенка. Именно тело отца защитило младенца от прямого удара бетонных обломков.

«Как только он нас увидел, он умолял лишь об одном — чтобы мы ни при каких обстоятельствах не позволили его ребенку умереть», — вспоминает один из полицейских, участвовавших в поисках.

Отец и маленький Саломон выжили, но борьба продолжается

По словам врачей, отец и его 2-месячный сын — маленький Саломон — выжили, и сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. К сожалению, тяжелые дни для этой семьи еще не закончились — мать ребенка и его дядя по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Катастрофа магнитудой 7,4 в Колумбии: время играет против спасателей

Напомним, 10 августа в Колумбии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,4. Согласно официальным и последним данным:

Погибли по меньшей мере 240 человек ;

Около 2 600 человек получили травмы различной степени тяжести.

Спасательные службы круглосуточно и без устали ищут людей под завалами. Однако сейсмологи и эксперты предупреждают, что после первых 72 часов после катастрофы вероятность найти живых людей под завалами резко снижается.

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