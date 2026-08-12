Чрезвычайная ситуация рядом с «Инбазар»: пострадали ли электробус и пассажиры?

·56·Общество
Чрезвычайная ситуация рядом с «Инбазар»: пострадали ли электробус и пассажиры?

В социальных сетях распространились сообщения и видеозаписи о том, что на двигавшийся по Ташкенту электробус Ютонг оборвался и упал высоковольтный электрический кабель, создав опасную ситуацию.

Пресс-служба хокимията района Мирзо Улуг‘бек предоставила официальную информацию по этому происшествию и внесла ясность в то, что произошло на самом деле.

Короткое замыкание рядом с «Инбазар»

Как сообщается, происшествие произошло 11 августа около 19:13 на улице Гулсара района Мирзо Улуг‘бек, на территории рядом с торговым центром «Инбазар». В результате внезапного короткого замыкания в электросети кабель оборвался и упал на проезжую часть.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС), аварийная бригада предприятия районных электрических сетей и представители соответствующих служб. Были приняты меры безопасности, территория незамедлительно оцеплена, а неисправность полностью устранена.

Есть ли пострадавшие и ущерб?

По данным хокимията, некоторые тревожные сообщения, распространявшиеся в сетях, не подтвердились:

  • В результате происшествия пострадавших и получивших травмы нет;

  • Окружающим гражданам и движущимся транспортным средствам ущерб не причинён;

  • Также было отмечено, что находившийся в центре происшествия электробус Ютонг не получил повреждений и находится в технически исправном состоянии.

В настоящее время последствия происшествия полностью устранены, электроснабжение восстановлено. Ситуация находится под полным контролем ответственных лиц района.

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ТашкентYutongМирзо УлугбекInbazarTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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