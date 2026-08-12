Пользователей и абонентов Камчатки переводят на спутниковую связь

·39·Технологии
Пользователей и абонентов Камчатки переводят на спутниковую связь

Камчатский край временно переводят на резервную спутниковую связь в связи с ремонтными работами на магистральной интернет-сети региона. Как сообщает Иксбт.ком, эта мера стала необходимой из-за угрозы повреждения единственной подводной волоконно-оптической линии связи, соединяющей полуостров с материком. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По словам представителей правительства, на данный момент практически все операторы связи уже успели полностью перенаправить свои мощности на резервные каналы. Обеспечивается продолжение работы всех важных объектов инфраструктуры региона, включая экстренные службы, больницы, банкоматы и крупные торговые сети, в штатном режиме.

Перенастройка сетей связи

По словам министра цифрового развития Камчатского края Григория Бондаренко, главная задача этого процесса заключается в полной адаптации всей маршрутизации к спутниковому каналу. К выполнению этой сложной технической задачи привлечены десятки специалистов, а до этого была проведена масштабная подготовка.

Перевод основной сети на резервный канал начался в ночь с 11 на 12 августа и поэтапно проводится для абонентов. Основные ремонтные работы на подводной волоконно-оптической линии связи планируется завершить в период с 12 по 15 августа.

Ограничения интернета и стабильность сервисов

На время проведения ремонтных работ на территории Камчатки временно не будут работать домашний и мобильный интернет. При этом сохранятся голосовая мобильная связь, СМС-сообщения, эфирное телевидение и стационарные телефоны.

Кроме того, с середины 12 августа были приостановлены платежи с помощью банковских карт. Специалисты сообщают, что экстренный ремонт вызван критическим размывом берега возле мыса Левашова, из-за чего возникла угроза повреждения участка выхода кабеля на сушу.

В этом районе специалисты Ростелекома заменят повреждённый участок кабеля, проложат его глубже под землёй и установят две соединительные муфты.

КамчаткаИнтернетСвязьТехнологииРостелеком
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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