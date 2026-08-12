В Индии семеро рабочих нашли алмаз стоимостью 52 тысячи долларов

·55·Мир
В Индии семеро рабочих нашли алмаз стоимостью 52 тысячи долларов

В Панна — алмазодобывающем районе в центральной части Индии — семеро бедных рабочих нашли драгоценный камень, который может полностью изменить их жизнь. На участке, арендованном ими два года назад, они обнаружили крупный алмаз весом 17,96 карата.

Сотрудник алмазного управления Панны Рави Пател оценил этот камень как «ювелирного качества», то есть как один из самых качественных и редких видов природных алмазов. По его словам, первоначальная стоимость алмаза оценивается как минимум в 5 миллионов рупий — примерно 52,4 тысячи долларов.

Алмаз может изменить жизнь рабочих

Панна, где был найден алмаз, расположена в штате Мадхья-Прадеш и считается одним из мест сосредоточения основной части запасов алмазов Индии. Однако регион является одним из наименее развитых в стране, а его жители сталкиваются с такими проблемами, как бедность, безработица и нехватка воды.

Поэтому для местных жителей найти драгоценный алмаз — большая возможность. Однако человек, обнаруживший алмаз, не всегда может воспользоваться доходом от него. Многие шахтёры в Панна работают за подённую плату, и если они находят алмаз, большая часть выручки достаётся владельцу арендованного участка.

На этот раз ситуация иная. Семеро рабочих, нашедших алмаз, сами смогут получить доход от его продажи.

Как они нашли алмаз?

Как выяснилось, Аксилеш Пал и ещё шестеро рабочих два года назад арендовали шахту в деревне Сароккса в Панна по низкой цене. Однако, поскольку долгое время им не попадалась ценная находка, они закрыли шахту на год.

Недавно они начали разрабатывать новую шахту на соседнем участке. После сильного дождя рабочие решили проверить и старую шахту — именно тогда они заметили драгоценный камень.

«Мы добывали там примерно два года, но нам не везло. Поэтому мы закрыли шахту на год. Когда начали работать в новой шахте, то проверили и старую — именно там мы и нашли алмаз», — сказал Пал.

Алмаз выставят на аукцион в октябре

По словам Рави Пател, алмаз будет выставлен на продажу на очередном ежеквартальном аукционе, который состоится в октябре. В нём смогут принять участие покупатели не только из Индии, но и из других стран.

По имеющимся данным, государство удержит из выручки от продажи 12 процентов роялти. Оставшиеся деньги будут поровну распределены между семью рабочими, нашедшими алмаз.

Для рабочих это может стать большой финансовой возможностью. Трое из них сообщили местным СМИ, что до сих пор не могли жениться из-за бедности. Теперь же эта неожиданная находка может дать им шанс изменить свою жизнь и создать семью.

ИндияПаннаМадхья-ПрадешРави ПателАкхилеш Пал
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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