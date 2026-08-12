Ньюкасл Юнайтеду предложили полузащитника Интера Фраттези

Английскому клубу Ньюкасл Юнайтед в преддверии предстоящего трансферного окна предложили подписать полузащитника миланского Интера Давиде Фраттези. Как сообщает Goal.com, руководство английского клуба всерьёз рассматривает этот вариант, чтобы закрыть пробел в центре поля. Об этом Goal.com сообщает .

В настоящее время усиление центра поля является одной из наиболее актуальных задач для Ньюкасл Юнайтед. Руководство считает, что привлечение опытного футболиста будет иметь решающее значение для достижения высоких целей в текущем сезоне. Скауты клуба внимательно изучают возможности на трансферном рынке.

Потеря в центре поля и новые кандидаты

Перед «сороками» стоит задача достойно закрыть огромную брешь, образовавшуюся после ухода Бруну Гимарайнса. Тренерский штаб подчёркивает, что поиск футболиста, способного соответствовать уровню игры бывшего лидера и в полной мере заменить его влияние, крайне важен для стабильности команды.

Доступность Давиде Фраттези на трансферном рынке привлекла внимание селекционного отдела английского клуба. Услуги полузащитника Интера недавно предложили Ньюкасл Юнайтед, и сейчас стороны оценивают стоимость футболиста и его соответствие игровому стилю команды.

Трансферные переговоры и дальнейшие планы

Как стало известно, помимо Давиде Фраттези, со стадионом «Сент-Джеймс Парк» связывают и других футболистов. В частности, сообщается, что Александр Станкович стал одной из трансферных целей клуба, а скаутская сеть внимательно следит за его развитием.

Главный тренер клуба и спортивные директора работают над привлечением молодых и талантливых игроков, способных усилить конкуренцию за место в основном составе и помочь сохранять высокие результаты на протяжении сезона. Хотя официального соглашения пока не достигнуто, трансферные переговоры продолжаются.