Ньюкасл Юнайтеду предложили полузащитника Интера Фраттези

·34·Спорт
Ньюкасл Юнайтеду предложили полузащитника Интера Фраттези

Английскому клубу Ньюкасл Юнайтед в преддверии предстоящего трансферного окна предложили подписать полузащитника миланского Интера Давиде Фраттези. Как сообщает Goal.com, руководство английского клуба всерьёз рассматривает этот вариант, чтобы закрыть пробел в центре поля. Об этом Goal.com сообщает .

В настоящее время усиление центра поля является одной из наиболее актуальных задач для Ньюкасл Юнайтед. Руководство считает, что привлечение опытного футболиста будет иметь решающее значение для достижения высоких целей в текущем сезоне. Скауты клуба внимательно изучают возможности на трансферном рынке.

Потеря в центре поля и новые кандидаты

Перед «сороками» стоит задача достойно закрыть огромную брешь, образовавшуюся после ухода Бруну Гимарайнса. Тренерский штаб подчёркивает, что поиск футболиста, способного соответствовать уровню игры бывшего лидера и в полной мере заменить его влияние, крайне важен для стабильности команды.

Доступность Давиде Фраттези на трансферном рынке привлекла внимание селекционного отдела английского клуба. Услуги полузащитника Интера недавно предложили Ньюкасл Юнайтед, и сейчас стороны оценивают стоимость футболиста и его соответствие игровому стилю команды.

Трансферные переговоры и дальнейшие планы

Как стало известно, помимо Давиде Фраттези, со стадионом «Сент-Джеймс Парк» связывают и других футболистов. В частности, сообщается, что Александр Станкович стал одной из трансферных целей клуба, а скаутская сеть внимательно следит за его развитием.

Главный тренер клуба и спортивные директора работают над привлечением молодых и талантливых игроков, способных усилить конкуренцию за место в основном составе и помочь сохранять высокие результаты на протяжении сезона. Хотя официального соглашения пока не достигнуто, трансферные переговоры продолжаются.

Ньюкасл ЮнайтедДавиде ФраттезиИнтерТрансферы АПЛБруну Гимарайнс
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Резкое решение Флика: он отстранил 6 футболистов от тренировокРезкое решение Флика: он отстранил 6 футболистов от тренировокСегодня, 18:07«Фенербахче» и «Трабзонспор» предлагают: где продолжит карьеру Элдор?«Фенербахче» и «Трабзонспор» предлагают: где продолжит карьеру Элдор?Сегодня, 18:01«Бавария» установила гигантскую защитную стену для секретных тренировок на своей базе«Бавария» установила гигантскую защитную стену для секретных тренировок на своей базеСегодня, 17:39Манчестер Сити подписал Херонимо Рульи из «Марселья»Манчестер Сити подписал Херонимо Рульи из «Марселья»Сегодня, 16:33Трансфер Лаутаро Мартинеса: ситуация вокруг Барселоны и ИнтераТрансфер Лаутаро Мартинеса: ситуация вокруг Барселоны и ИнтераСегодня, 16:14Лаутаро Мартинес и Барселона: Деку встретился с агентомЛаутаро Мартинес и Барселона: Деку встретился с агентомСегодня, 15:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии