Люди в Великобритании платят £1,200, чтобы стать свиньями? (видео)

·68·Мир
Люди в Великобритании платят £1,200, чтобы стать свиньями? (видео)

В социальных сетях распространилось видео о необычном «Пиг Спа» в Великобритании, куда люди якобы приезжают, чтобы избавиться от стресса, и в течение двух дней живут как свиньи. На видео участники в специальных костюмах валяются в грязи, едят из корыта и издают звуки, похожие на хрюканье.

Согласно информации в видео, за такой необычный опыт люди платят 1 200 фунтов стерлингов (примерно 1 620 долларов). Якобы его цель — снизить уровень стресса, отвлекшись от работы, телефона и повседневных обязанностей.

Однако это сообщение не соответствует действительности. Источники ФактЧек проверили распространившееся видео и выяснили, что оно было снято для сатирической комедийной программы Великобритании под названием «Те Б@it». «Гости» на видео на самом деле были актёрами.

Само видео, опубликованное Чаннел 4 Комедй 27 ноября 2022 года, также было представлено как сатирический сюжет о первом «Пиг Спа» в Великобритании.

Таким образом, информация о том, что в Великобритании действительно работает спа-центр, где люди платят £1,200 за возможность жить как свиньи, не имеет под собой оснований. Распространившееся в социальных сетях видео является постановочным контентом, основанным на юморе и сатире.

ВеликобританияChannel 4The B@it
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Индии семеро рабочих нашли алмаз стоимостью 52 тысячи долларовВ Индии семеро рабочих нашли алмаз стоимостью 52 тысячи долларовСегодня, 16:39В Колумбии отец своим телом спас 2-месячного ребенка от смертиВ Колумбии отец своим телом спас 2-месячного ребенка от смертиСегодня, 16:3297-летнюю женщину спасли от наводнения в Индии на банановом плоту97-летнюю женщину спасли от наводнения в Индии на банановом плотуСегодня, 16:25Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально поженились (видео)Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально поженились (видео)Сегодня, 15:59Фермер, доверившийся искусственному интеллекту, потерял урожай с 10 гектаровФермер, доверившийся искусственному интеллекту, потерял урожай с 10 гектаровСегодня, 15:38Жительница Индии установила новый рекорд Гиннесса по длине волосЖительница Индии установила новый рекорд Гиннесса по длине волосСегодня, 15:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов