Люди в Великобритании платят £1,200, чтобы стать свиньями? (видео)

В социальных сетях распространилось видео о необычном «Пиг Спа» в Великобритании, куда люди якобы приезжают, чтобы избавиться от стресса, и в течение двух дней живут как свиньи. На видео участники в специальных костюмах валяются в грязи, едят из корыта и издают звуки, похожие на хрюканье.

Согласно информации в видео, за такой необычный опыт люди платят 1 200 фунтов стерлингов (примерно 1 620 долларов). Якобы его цель — снизить уровень стресса, отвлекшись от работы, телефона и повседневных обязанностей.

Однако это сообщение не соответствует действительности. Источники ФактЧек проверили распространившееся видео и выяснили, что оно было снято для сатирической комедийной программы Великобритании под названием «Те Б@it». «Гости» на видео на самом деле были актёрами.

Само видео, опубликованное Чаннел 4 Комедй 27 ноября 2022 года, также было представлено как сатирический сюжет о первом «Пиг Спа» в Великобритании.

Таким образом, информация о том, что в Великобритании действительно работает спа-центр, где люди платят £1,200 за возможность жить как свиньи, не имеет под собой оснований. Распространившееся в социальных сетях видео является постановочным контентом, основанным на юморе и сатире.