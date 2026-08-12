В эпоху ускоренного ИИ-кодирования стоимость Блаксмит резко выросла

·36·Технологии
В эпоху ускоренного ИИ-кодирования стоимость Блаксмит резко выросла

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта значительно ускорило процесс программирования, поэтому сегодня главной проблемой стало уже не написание кода, а его тестирование и проверка. По данным иксбт.ком, стартап Блаксмит, специализирующийся на тестировании программного обеспечения, привлёк 45 миллионов долларов новых инвестиций, чтобы воспользоваться изменениями на этом рынке. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

По итогам раунда Сериес Б под руководством Пеак КсВ Партнерс общая оценка Блаксмит достигла 550 миллионов долларов. Напомним, годом ранее, когда компания получила инвестиции Сериес А в размере 10 миллионов долларов, её стоимость составляла всего 60 миллионов долларов. В раунде также приняли участие действующие инвесторы, включая ГВ и Й Комбинатор, что увеличило общий объём привлечённых стартапом средств до 58,5 миллиона долларов.

Новая проблема, вызванная искусственным интеллектом

Основанная в 2024 году компания Блаксмит помогает предприятиям создавать, тестировать и проверять программное обеспечение до его выпуска. В эксклюзивном интервью сооснователь и генеральный директор компании Адитья Джаяпракаш отметил, что за год число клиентов стартапа выросло с немногим более 700 до более чем 5000. Среди них — такие ведущие компании, как Меркурй, Супабасе, Клерк, Ашбй и Экспенсифй.

Инструменты кодирования на базе искусственного интеллекта, такие как Cursor, Кодекс от OpenAI и Claude Коде от Anthropic, значительно упростили создание кода для команд разработчиков. Однако качество кода, написанного ИИ, не всегда гарантировано, поэтому проверка его корректной работы без ошибок приобретает всё большее значение.

Позиция компании на рынке и конкурентная среда

По словам Джаяпракаша, проверка кода остаётся одним из главных препятствий для специалистов, а по мере того как люди пишут всё больше кода, эта проблема становится ещё более актуальной. Изначально Блаксмит работала как облачный провайдер для процессов непрерывной интеграции, но позднее расширила свою платформу агентом искусственного интеллекта Кодесмит, который автоматически исправляет ошибки в коде.

Стартап с 10 сотрудниками достиг годового темпа выручки в 10 миллионов долларов, увеличил команду до 30 человек и нарастил доход до десятков миллионов долларов. Некоторые крупные клиенты тратят на платформу более 1 миллиона долларов в год. Тем не менее Блаксмит работает на рынке с высокой конкуренцией.

К основным конкурентам компании относятся GitHub Актионс, Cursor Аутоматионс, возможности проверки в Кодекс и Claude Коде, а также услуги тестирования кода, созданного искусственным интеллектом, от Amazon Веб Сервикес, Microsoft Azure и Google Cloud. По словам Джаяпракаша, его стартап делает ставку на скорость тестирования и доступную ценовую политику. В будущем Блаксмит планирует создать более широкий набор инструментов, который поможет разработчикам быстрее писать, проверять и объединять программное обеспечение.

BlacksmithИскусственный ИнтеллектИнвестицииПрограммированиеСтартап
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Abror Shuhratov
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